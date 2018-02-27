Гаишник кулаком высадил стекло Жигулей, чтобы достать водителя

Жестким задержанием закончился конфликт между сотрудниками ГИБДД и водителем Жигулей, который не хотел выходить из машины. Его остановили за избыточную тонировку стекол.

Инцидент произошел 22 февраля в Калуге на площади Победы. Внимание инспекторов ДПС привлекла «шестерка» Жигулей с сильно тонированными стеклами, они тормознули ее для проверки. Водитель автомобиля отказался выходить и показывать полицейским документы, утверждая, что никаких законных причин для его остановки не было и что он ничего не нарушал.

Когда диалог, который велся через треугольную форточку водительской двери «шестерки», зашел в тупик, один из инспекторов просунул в эту форточку левую руку и попытался забрать документы у водителя, но тот в ответ начал ломать гаишнику пальцы. В качестве контрмеры полицейский начал бить кулаком правой руки в стекло двери, разбил его, открыл дверь, выволок водителя на улицу и при помощи напарника скрутил нарушителя и надел на него наручники. Также полицейские задержали еще одного мужчину, который, вероятно, является знакомым водителя Жигулей. Процедуру задержания на видео снимали понятые, запись впоследствии была опубликована в социальных сетях.

Следственное управление СК РФ по Калужской области по факту этих публикаций начало уголовно-процессуальную проверку, которая должна установить законность примененных сотрудниками ГИБДД жестких мер в отношении водителя «шестерки».

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Фото: depositphotos.com

Видео: YouTube