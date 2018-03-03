Водитель гонит и плачет: история одного задержания

Быстрая езда не всегда признак того, что за рулем безбашенный лихач. Ситуации бывают разные, и иногда полиция даже помогает водителям ехать еще быстрее.

Во время патрулирования участка дороги по маршруту Тачанов — Дружи — Плешев (Польша) полицейские организовали погоню за автомобилем Ford Escort, который несся на высокой скорости, игнорируя ограничения и знаки. Каково же было удивление стражей порядка, когда они увидели в машине рыдающего водителя. На заднем сиденье была его супруга с трехмесячным малышом, которая также плакала. В машине разыгралась настоящая драма — ребенок внезапно перестал дышать, и родители торопились доехать до ближайшей больницы.

Полицейские моментально сориентировались и устроили машине зеленый коридор, сопроводив родителей ребенка в медицинский центр в Плешеве. Благодаря их помощи маленького человечка удалось спасти, сообщило польское издание wiadomosci.gazeta.pl.

Фото: depositphotos

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