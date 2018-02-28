У пьяного без прав забрали автомобиль, он купил другой и устроил гонки с полицией

Мужчина, уже попадавший с зону внимания полиции, садился за руль снова и снова, просто-таки с завидным постоянством и всегда подшофе. Ближайшие два месяца он проведет под домашним арестом.

Сотрудника автосервиса из Северо-Енисейска полиция задержала еще в декабре минувшего года. Он был нетрезв, более того, пробив его по базам данных, стражи порядка выяснили, что мужчина уже лишен прав на два года за управление автомобилем в нетрезвом виде, сообщает НГС.Красноярск.

Полицейским ничего не оставалось, как отправить автомобиль на штрафстоянку, а против водителя возбудить уголовное дело. Но даже это его не остановило, мужчина купил ВАЗ и продолжил кататься, причем снова в пьяном виде, да еще и с друзьями. Попытка полицейских его остановить закончилась погоней, а позже — аварией.

Теперь водителя ждет еще одно уголовное дело и реальный срок. Мужчину на два месяца посадили под домашний арест, запретив пользоваться интернетом. Только вот сможет ли это его остановить?

Подобна история случилась и в Красноярске: лишенный прав водитель снова и снова садился за руль пьяным и в конце концов сбил маленькую девочку. На суде он не стал отпираться, признал свою вину и сказал, что всегда пьет за рулем.

Что нужно сделать, какие законы принять, чтобы на дорогах не было таких вот водителей, которым не страшны никакие наказания? Об этом рассуждает наш обозреватель.



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