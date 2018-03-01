5 самых легких спорткаров Porsche по версии... Porsche

Фирма Porsche опубликовала на своем Ютуб-канале очередное видео из серии «наши лучшие машины». На сей раз ради съемок одного ролика вместе собрали спорткары, которые по-настоящему легки на подъем!

Развлекательный контент от автопроизводителей нынче может соперничать в зрелищности с некоторыми эпизодами телепрограмм The Grand Tour и Top Gear — режиссура, щедрые бюджеты, крутые тачки и красивые локации. Для съемок своих самых легких спорткаров команда Porsche отправилась в Австрию, на знаменитую горную дорогу Гроссглокнер Хохальпенштрассе. Коварная 14-километровая трасса с более чем сотней крутых поворотов раньше использовалась для так называемых гонок на холм, а теперь это просто одна из наиболее живописнейших дорог Европы, которой автопроизводители часто пользуются для испытаний тормозов и управляемости своих новых моделей.

Porsche 911 Carrera RS 2.7 Sport (975 кг, 210 л.с.)

Меньше масса — больше скорость: самые легкие спорткары Porsche уместны на Гроссглокнере как никакие другие, и открывает лучшую пятерку купе 911 Carrera RS 2.7 Sport массой 975 кг. Это облегченная на 100 кг версия легенды 70-х, получившей прозвище «утиный хвост» за характерный спойлер на корме. В салоне отсутствуют дверные ручки, установлены легкие и компактные ковши Recaro, а вместо часов на щитке приборов — заглушка.

Porsche 906 Carrera 6 (675 кг, 210 л.с.)

На четвертом месте — уникальное среднемоторное купе Porsche 906 Carrera 6, выпущенное в 1966 году по заказу телеканала ZDF для съемок автомобильных гонок на Хокенхаймринге. Этот спорткар со стеклопластиковыми панелями кузова весит всего 675 кг.

Porsche 356 SL (640 кг, 70 л.с.)

У разместившегося на третьем месте рейтинга купе Porsche 356 SL кузов выполнен из алюминия, благодаря чему масса автомобиля составляет всего 640 кг. Буквы SL расшифровываются как Sport Light, то есть «спортивный, легкий». Эта модификация 356-й модели была создана в начале 50-х специально для участия в гонках в Ле-Мане и одержала победу в своем классе.

Porsche 718 Formula 2 (456 кг, 150 л.с.)

Второе место досталось гоночному болиду Porsche 718 Formula 2 1959 года. Эта модель изначально разрабатывалась максимально легкой, ее масса составила всего 456 кг.

Porsche 909 Bergspyder (384 кг, 275 л.с.)

Ну а самым легким Porsche стал прототип 909 Bergspyder, созданный как раз-таки для гонок на холм: тонкая трубчатая рама из алюминия, пластиковые наружные панели и бериллиевые тормозные диски позволили конструкторам удержать массу в пределах 384 кг! Мотор V8 этого автомобиля выдает внушительные 275 л.с., так что на каждую «лошадку» приходится всего 1,39 кг массы — с такой нагрузкой любая гора по плечу!

Осенью прошлого года Porsche представила модель 911 в пуританском исполнении Carrera T, которая является своеобразным хранителем традиций самых легких спорткаров.

С пятеркой самых ярко звучащих моделей Porsche можно ознакомиться здесь.

Фото, видео: Porsche