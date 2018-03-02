BMW для олимпийских призеров: перепутанные ключи и мифические X6

В среду российским призерам зимней Олимпиады в Пхенчхане вручали автомобили BMW. Вокруг самих автомобилей и церемонии награждения тут же образовалось несколько скандалов и мифов.

Еще во время игр в Сети появилось видео, в котором были показаны закупленные автомобили. Голос за кадром говорил, что машин 140, олимпийских спортсменов — 163, и непонятно, как их поделить на участников. «Пилить их, что ли, будут?» — удивлялся голос. В итоге выяснилось, что машин куда меньше, а получат их не все спортсмены, а только те, кто завоевал медали.

В Корее российские спортсмены завоевали 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых медалей. В сумме это куда меньше 46 автомобилей, которые были выделены для награждения. Однако не забывайте, что олимпийским чемпионом по хоккею стала сборная России, а это командный вид спорта, то есть и автомобилей нужно несколько.

Автомобили традиционно привезли на Васильевский спуск Красной площади. Но затем в игру включился премьер-министр России Дмитрий Медведев, и церемония вручения ключей проходила в Белом доме. Пришлось уже выгруженные автомобили резко перевозить на новое место.

На самой церемонии тоже не обошлось без накладок: ключи от машины для серебряного призера Олимпиады фигуристки Екатерины Бобровой некоторое время не могли найти. В итоге выяснилось, что перепутали подарочные коробки, и машина «ушла» одному из хоккеистов. Оплошность быстро исправили.

Наконец, накануне глава Федерации фигурного катания России Александр Горшков заявил, что обещанных BMW X6 для обладателей «золота» не было. Его слова тут же подхватили агентства, но позднее выяснилось, что купе-кроссоверы и не планировалось дарить призерам зимних игр: для них предназначены BMW X5 xDrive30d («золото»), BMW X4 xDrive30d (серебряные медали) и BMW X4 xDrive20d (бронзовые медали). Все автомобили имеют российский VIN-код: их собирают методом крупноузловой сборки на калининградском «Автоторе». Точные комплектации неизвестны, представители компании говорят, что «не самые бедные», но на фотографиях заметно, что у X4 даже обивка сидений не кожаная.

Большинство призеров пока не решили, что делать с подаренными автомобилями. Боброва сказала, что продаст свой подарок, а Алина Загитова, которой всего 15 лет, отдаст автомобиль родителям.

Ранее машины призеров Олимпийских игр неоднократно оказывались на сайтах по продаже подержанных автомобилей. При этом вначале на них выставляли повышенный ценник, но затем машины продавались по вполне рыночным ценам.

А еще благодаря наклейкам машину призера Олимпиады всегда легко вычислить. Так, Юлии Скоковой (бронзовый призер Олимпиады в Сочи) пришлось извиняться за перекрытие дороги, из-за чего не смогла проехать машина скорой помощи.

Впереди летняя Олимпиада в Токио, и все местные автопроизводители готовят к ней новинки. А огонь в чаше должен будет зажечь летающий автомобиль.

Фото: BMW