Девушка на первом свидании угнала машину кавалера

Визитом в полицию и составлением заявления об угоне закончилось романтическое свидание для читинского автомобилиста. Рандеву происходило в его машине, из которой он зачем-то вышел.

Сложно не поддаться обаянию новой знакомой и потерять бдительность. На этом недавно погорел московский таксист, которого симпатичная пассажирка пригласила в гости на чай, а затем выкрала из куртки ключи от машины. Теперь же без колес на время остался молодой человек из Читы. Накануне он познакомился с девушкой и поехал к ней на свидание на своей Тойоте. Общение происходило не где-нибудь в кафе или ночном клубе, а непосредственно в автомобиле.

В какой-то момент мужчина зачем-то из машины вышел — возможно, по нужде, а может его новая знакомая применила классическую уловку из дешевых комедий и фильмов ужасов: «Ой, мне кажется, я снаружи кого-то видела, поди посмотри, мне страшно». В общем, как только парень покинул Тойоту, его новая знакомая мгновенно переместилась на место водителя и дала по газам. Каталась она, впрочем, недолго, не справилась с управлением, попала в ДТП и сбежала.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Забайкальского края нашли и Тойоту, и девушку, притом что молодой человек знал только ее имя. Угонщицей оказалась 30-летняя жительница Краснокаменска, ее задержали и доставили в Читу. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Коварной сердцеедке грозит до пяти лет лишения свободы, а ее облапошенный ухажер впредь будет тщательнее выбирать подружек.

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