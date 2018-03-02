Еще один неадекват: лжепрокурор «сгноит» пешеходов

Водитель дорогой иномарки не только не извинился за то, что задел пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому переходу, но и, предъявив удостоверение сотрудника прокуратуры, угрожал им расправой и проблемами.

Инцидент произошел 1 марта на площади Восстания в Санкт-Петербурге. Начало конфликта на видео не попало, по всей вероятности, девушка начала снимать происходящее только после того, как водитель автомобиля стал угрожать ее спутнику.

По словам пешеходов, они переходили улицу в положенном месте, но Range Rover с номерами о272нх47 даже и не думал сбавлять скорость. В итоге пара сделала шаг назад, но внедорожник задел молодого человека.

Выскочивший из машины водитель стал не интересоваться самочувствием пешехода, как можно было подумать, а возмущаться по поводу вмятины на его дорогом автомобиле. Распалялся он с каждой секундой, в итоге вынул удостоверение и буквально прокричал «Прокуратура Центрального района! Нападение на сотрудника. Оружие, запрещенные предметы, колюще-режущее есть?». Молодой человек сохранял спокойствие, но это, кажется, только еще больше возмущало водителя, который перешел на нецензурную лексику, да так громко, что его даже попытался успокоить пассажир иномарки. В итоге после всех угроз водитель, не дождавшись полиции, сел за руль и уехал.

Молодые люди передали видеозапись произошедшего журналистам. Им удалось выяснить, что владельцем автомобиля является женщина, но машиной также пользуется и мужчина. С ним им удалось связаться по телефону. В разговоре с представителем «Фонтанки» водитель Рейндж Ровера сначала заявил, что в тот день его не было в городе, и забеспокоился, не попал ли внедорожник в розыск из-за оставленного места ДТП. На предложение подъехать в редакцию и дать комментарии ответил, что готов встретиться «у девятого подъезда УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти». А затем и вовсе начал угрожать тем, что за публикацию недостоверных данных журналистам может грозить административное и уголовное преследование. А затем он вовсе отключился.

По данным журналистов, водитель внедорожника является не сотрудником прокуратуры, а бизнесменом: он числится учредителем трех уже ликвидированных компаний, а номер его мобильного телефона встречается в объявлениях о сдаче недвижимости в аренду.

Кстати, сотрудников прокуратуры и судей инспекторы ГИБДД не могут привлекать к административной ответственности.

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Фото: depositphotos.com

Видео: YouTube