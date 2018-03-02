Угнанный Мерседес вернули хозяйке через несколько часов. Только она не обрадовалась

Полиция сработала оперативно и нашла дорогую иномарку. Правда, когда владелица ее увидела, забирать отказалась.

В полицию Санкт-Петербурга обратилась 31-летняя женщина с заявлением об угоне «Мерседеса». Произошло это в Красногвардейском районе, ущерб владелица оценила в 3,8 миллиона рублей.

Полицейские довольно быстро обнаружили дорогую иномарку, так как кроме обычной сигнализации на ней еще была установлена и спутниковая. Автомобиль, подающий тревожный сигнал, был брошен в поселке Сертолово недалеко от гаражей, сообщает «Водитель Петербурга».

Увы, к ужасу хозяйки иномарка оказалась полностью «раздетой»: были сняты фары, поворотники, стоп-сигналы, крылья, двери, капот, переднее пассажирское сиденье и т.д. Мерседес без окон, без дверей пришлось эвакуировать на спецстоянку.

Коллаж «За рулем»

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