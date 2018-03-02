Угнанный Мерседес вернули хозяйке через несколько часов. Только она не обрадовалась

В полицию Санкт-Петербурга обратилась 31-летняя женщина с заявлением об угоне «Мерседеса». Произошло это в Красногвардейском районе, ущерб владелица оценила в 3,8 миллиона рублей.
Полицейские довольно быстро обнаружили дорогую иномарку, так как кроме обычной сигнализации на ней еще была установлена и спутниковая. Автомобиль, подающий тревожный сигнал, был брошен в поселке Сертолово недалеко от гаражей, сообщает «Водитель Петербурга».
Увы, к ужасу хозяйки иномарка оказалась полностью «раздетой»: были сняты фары, поворотники, стоп-сигналы, крылья, двери, капот, переднее пассажирское сиденье и т.д. Мерседес без окон, без дверей пришлось эвакуировать на спецстоянку.
- Курьезный случай с угоном маршрутки произошел недавно в Нижневартовске. Мужчина был настолько нетрезв, что самовольно завладел транспортным средством, воспользовавшись отсутствием хозяина, чтобы просто доехать до дома.
- В Саратове автоворы буквально покалечили новую Ладу Весту, чтобы снять с нее колеса.
Коллаж «За рулем»
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