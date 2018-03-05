Не делайте так: водитель распылил в машине дезодорант и закурил

Инцидент произошел утром 1 марта на парковке продуктового супермаркета в коммуне Вудлон близ города Балтимор (США, штат Мэриленд). В результате неаккуратного обращения с огнем водитель фургончика Chevrolet HHR получил серьезные ожоги.

Наши постоянные читатели, возможно, помнят прошлогоднее ЧП в американском городе Орландо: супружеская чета после пикника загрузила в Kia Sorento незакрытый баллон с пропаном, который использовала для жарки мяса, а затем женщина во время поездки решила закурить. Тогда все закончилось сравнительно благополучно: машину разворотило от взрыва, но люди отделались небольшими ожогами и травмами.

Водителю фургончика Chevrolet HHR повезло меньше. Как сообщила полиция Балтимора на своей официальной страничке в Фейсбуке, мужчина, который распылил в машине аэрозольный баллончик, а затем закурил, был серьезно травмирован и доставлен в критическом состоянии в больницу. Машине тоже крепко досталось: всю кузовщину повело, вряд ли ее теперь можно восстановить, только «раздать на органы» и утилизировать. Водитель, будем надеяться, выживет и поправится.

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Фото: facebook.com/BaltimoreCountyPoliceandFire