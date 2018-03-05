Буря против девушки: неравный бой у автомобиля попал на видео

Над Атлантикой пронесся шторм «Эмма», который сначала потрепал восточное побережье США, а затем накрыл непогодой Европу. Некоторые автомобилисты оказались в прямом смысле слова бессильны перед натиском стихии.

Эта видеозапись была сделана на прошлой неделе в Бостоне (США, штат Массачусетс). В ролике видно, как девушка пытается закрыть переднюю пассажирскую дверь припаркованного на улице кроссовера Audi Q7, но сильный ветер просто не дает ей этого сделать. Автомобилистка сначала отчаянно дергает за ручку изнутри, затем выходит из машины под сильный ливень и наваливается на дверь снаружи всем телом. На этом запись обрывается. Хочется верить, что кто-либо из мужчин помог попавшей в затруднительное положение женщине и закрыл-таки непослушную дверь ее Audi.

Фото: DPA/ТАСС

Видео: YouTube

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (1)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые