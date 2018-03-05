Буря против девушки: неравный бой у автомобиля попал на видео

Эта видеозапись была сделана на прошлой неделе в Бостоне (США, штат Массачусетс). В ролике видно, как девушка пытается закрыть переднюю пассажирскую дверь припаркованного на улице кроссовера Audi Q7, но сильный ветер просто не дает ей этого сделать. Автомобилистка сначала отчаянно дергает за ручку изнутри, затем выходит из машины под сильный ливень и наваливается на дверь снаружи всем телом. На этом запись обрывается. Хочется верить, что кто-либо из мужчин помог попавшей в затруднительное положение женщине и закрыл-таки непослушную дверь ее Audi.
- Осенью прошлого года восточное побережье США приняло на себя удар самого разрушительного урагана за всю историю метеонаблюдений под названием «Харви». Стихия уничтожила более миллиона автомобилей.
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Фото: DPA/ТАСС
Видео: YouTube
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