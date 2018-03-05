Заглянем в кошельки: где в России больше всего тратили денег на покупку автомобилей

Всего в России в минувшем году было продано 1,46 млн новых легковых автомобилей, что в денежном выражении составило 1,97 трлн рублей. Автомобилей продали больше на 16,3% относительно 2016 года, а денег, относительно того же года, за них выручили больше на 14,7%.
На долю Москвы пришлась пятая часть от общероссийского показателя емкости авторынка — на новые легковые автомобили жители столицы потратили 389,5 млрд руб. Затем следует Подмосковье с результатом 173,6 млрд руб., Санкт-Петербург — 158 млрд руб. На четвертой строчке Татарстан, жители которого купили машин на 77,6 млрд руб. Чуть отстал от него Краснодарский край — 76,8 млрд руб., далее располагаются Башкирия — 56 млрд, Свердловская область — 55,8 млрд, Самарская область — 51,9 млрд, Ростовская область — 49,1 млрд и Нижегородская область — 44,5 млрд руб.
В 30 крупнейших регионах России стали больше покупать легковых автомобилей и, соответственно, тратить на это больше денег. Особенно сильно емкость рынка в денежном выражении выросла в Кемеровской области (+40,5%), Челябинской области (32,3%), Башкирии (31,3%) и Ханты-Мансийском АО — Югре (31,1%).
В Москве и Иркутской области денег на покупку новых автомобилей стали больше тратить лишь 4,8% и 8,1%, это худшие показатели по рынку.
- Лучше всего на российском рынке продаются кроссоверы и внедорожники, их доля составляет 43,2%. Но динамика продаж самая высокая у пикапов, которых в прошлом году продали на 76,9% больше, чем в позапрошлом.
- Наиболее популярными японскими моделями на российском рынке в прошлом году стали Toyota RAV4 и Camry, Nissan X-Trail и Qashqai, а также Datsun on-DO.
ТОП-30 регионов России по емкости рынка в 2017 году
|
№ п/п
|
Регион
|
Емкость рынка, млрд руб.
|
Рынок новых легковых, тыс. шт.
|
Изменение, %
|
емкости
|
рынка
|
1
|
Москва
|
389,5
|
213,1
|
4,8
|
6,4
|
2
|
Московская обл.
|
173,6
|
118,2
|
26,3
|
21,3
|
3
|
Санкт-Петербург
|
158,0
|
100,7
|
18,7
|
17,6
|
4
|
Респ. Татарстан
|
77,6
|
70,4
|
23,9
|
18,4
|
5
|
Краснодарский кр.
|
76,8
|
55,2
|
17,2
|
13,2
|
6
|
Респ. Башкортостан
|
56,0
|
54,5
|
31,3
|
24,8
|
7
|
Свердловская обл.
|
55,8
|
44,5
|
27,9
|
31,3
|
8
|
Самарская обл.
|
51,9
|
48,9
|
14,0
|
11,3
|
9
|
Ростовская обл.
|
49,1
|
39,9
|
18,6
|
13,3
|
10
|
Нижегородская обл.
|
44,5
|
36,9
|
24,7
|
18,5
Фото: depositphotos
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