Заглянем в кошельки: где в России больше всего тратили денег на покупку автомобилей

Были исследованы все субъекты РФ и определены регионы с наибольшей емкостью рынка новых машин, как в штучном, так и в денежном выражении. Сильнее всего емкость рынка (в денежном выражении) прибавила в Кемеровской области, а Москва и Иркутская область среди отстающих.

Всего в России в минувшем году было продано 1,46 млн новых легковых автомобилей, что в денежном выражении составило 1,97 трлн рублей. Автомобилей продали больше на 16,3% относительно 2016 года, а денег, относительно того же года, за них выручили больше на 14,7%.

На долю Москвы пришлась пятая часть от общероссийского показателя емкости авторынка — на новые легковые автомобили жители столицы потратили 389,5 млрд руб. Затем следует Подмосковье с результатом 173,6 млрд руб., Санкт-Петербург — 158 млрд руб. На четвертой строчке Татарстан, жители которого купили машин на 77,6 млрд руб. Чуть отстал от него Краснодарский край — 76,8 млрд руб., далее располагаются Башкирия — 56 млрд, Свердловская область — 55,8 млрд, Самарская область — 51,9 млрд, Ростовская область — 49,1 млрд и Нижегородская область — 44,5 млрд руб.

В 30 крупнейших регионах России стали больше покупать легковых автомобилей и, соответственно, тратить на это больше денег. Особенно сильно емкость рынка в денежном выражении выросла в Кемеровской области (+40,5%), Челябинской области (32,3%), Башкирии (31,3%) и Ханты-Мансийском АО — Югре (31,1%).

В Москве и Иркутской области денег на покупку новых автомобилей стали больше тратить лишь 4,8% и 8,1%, это худшие показатели по рынку.

ТОП-30 регионов России по емкости рынка в 2017 году

№ п/п

Регион

Емкость рынка, млрд руб.

Рынок новых легковых, тыс. шт.

Изменение, %

емкости

рынка

1

Москва

389,5

213,1

4,8

6,4

2

Московская обл.

173,6

118,2

26,3

21,3

3

Санкт-Петербург

158,0

100,7

18,7

17,6

4

Респ. Татарстан

77,6

70,4

23,9

18,4

5

Краснодарский кр.

76,8

55,2

17,2

13,2

6

Респ. Башкортостан

56,0

54,5

31,3

24,8

7

Свердловская обл.

55,8

44,5

27,9

31,3

8

Самарская обл.

51,9

48,9

14,0

11,3

9

Ростовская обл.

49,1

39,9

18,6

13,3

10

Нижегородская обл.

44,5

36,9

24,7

18,5

Фото: depositphotos

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