Заглянем в кошельки: где в России больше всего тратили денег на покупку автомобилей

Были исследованы все субъекты РФ и определены регионы с наибольшей емкостью рынка новых машин, как в штучном, так и в денежном выражении. Сильнее всего емкость рынка (в денежном выражении) прибавила в Кемеровской области, а Москва и Иркутская область среди отстающих.

Всего в России в минувшем году было продано 1,46 млн новых легковых автомобилей, что в денежном выражении составило 1,97 трлн рублей. Автомобилей продали больше на 16,3% относительно 2016 года, а денег, относительно того же года, за них выручили больше на 14,7%.

На долю Москвы пришлась пятая часть от общероссийского показателя емкости авторынка — на новые легковые автомобили жители столицы потратили 389,5 млрд руб. Затем следует Подмосковье с результатом 173,6 млрд руб., Санкт-Петербург — 158 млрд руб. На четвертой строчке Татарстан, жители которого купили машин на 77,6 млрд руб. Чуть отстал от него Краснодарский край — 76,8 млрд руб., далее располагаются Башкирия — 56 млрд, Свердловская область — 55,8 млрд, Самарская область — 51,9 млрд, Ростовская область — 49,1 млрд и Нижегородская область — 44,5 млрд руб.

В 30 крупнейших регионах России стали больше покупать легковых автомобилей и, соответственно, тратить на это больше денег. Особенно сильно емкость рынка в денежном выражении выросла в Кемеровской области (+40,5%), Челябинской области (32,3%), Башкирии (31,3%) и Ханты-Мансийском АО — Югре (31,1%).

В Москве и Иркутской области денег на покупку новых автомобилей стали больше тратить лишь 4,8% и 8,1%, это худшие показатели по рынку.

Лучше всего на российском рынке продаются кроссоверы и внедорожники , их доля составляет 43,2%. Но динамика продаж самая высокая у пикапов, которых в прошлом году продали на 76,9% больше, чем в позапрошлом.

, их доля составляет 43,2%. Но динамика продаж самая высокая у пикапов, которых в прошлом году продали на 76,9% больше, чем в позапрошлом. Наиболее популярными японскими моделями на российском рынке в прошлом году стали Toyota RAV4 и Camry, Nissan X-Trail и Qashqai, а также Datsun on-DO.

ТОП-30 регионов России по емкости рынка в 2017 году

№ п/п Регион Емкость рынка, млрд руб. Рынок новых легковых, тыс. шт. Изменение, % емкости рынка 1 Москва 389,5 213,1 4,8 6,4 2 Московская обл. 173,6 118,2 26,3 21,3 3 Санкт-Петербург 158,0 100,7 18,7 17,6 4 Респ. Татарстан 77,6 70,4 23,9 18,4 5 Краснодарский кр. 76,8 55,2 17,2 13,2 6 Респ. Башкортостан 56,0 54,5 31,3 24,8 7 Свердловская обл. 55,8 44,5 27,9 31,3 8 Самарская обл. 51,9 48,9 14,0 11,3 9 Ростовская обл. 49,1 39,9 18,6 13,3 10 Нижегородская обл. 44,5 36,9 24,7 18,5

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