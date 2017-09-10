Универсал Kia Ceed SW: первые официальные фотографии

Буквально за сутки до официальной премьеры на автосалоне в Женеве в Сети оказались фотографии универсала Kia Ceed SW, который составит компанию хэтчбеку.

Интересна эта премьера и для нас, ведь универсал cee'd sw — один из немногих грузопассажирских автомобилей в гольф-классе, который продается в России.

Первый раз мы удивились, когда был рассекречен хэтчбек Ceed (именно так теперь называется модель С-класса корейской компании для европейского рынка): уж слишком он похож на соплатформенный Hyundai i30, показанный еще в прошлом году. А теперь еще и универсал пошел по его стопам.

Кажется, в Kia взяли курс на придание модели более солидного облика. Честно говоря, глядя на универсал, язык не поворачивается назвать его облик спортивным, а ведь в буквах SW зашифровано слово Sportwagon.

Вплоть до задних дверей внешность универсала полностью повторяет хэтчбек. Затем идет «нарощенная» грузовая часть. В корейской компании решили не заваливать сильно линию крыши, дабы сделать машину более практичной. Оживление в задней части вызывают разве что фонари, будто позаимствованные у кроссоверов BMW, и спойлер над дверью багажного отсека. Причем он, как и мускулистые бамперы, наверняка является частью дорогой версии GT-Line.

Все подробности об универсале будут раскрыты завтра на автосалоне в Женеве. Но, например, длина и колесная база хэтчбека остались без изменений. Моторы и трансмиссии универсал позаимствует у хэтчбека. Тот на европейском рынке получит 1,4-литровый атмосферник (100 л.с.), а также турбированные литровый (120 л.с.) и 1,4-литровый (140 л.с.) бензиновые моторы. Для европейского рынка предложат и 1,6-литровый турбодизель в двух вариантах форсировки — 115 и 136 л.с. Базовой коробкой станет 6-ступенчатая механика, а для мощных версий можно будет за доплату получить 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями.

По-прежнему остается тайной, будет ли показан в Женеве Ceed с кузовом шутинг-брейк, сделанный по мотивам прошлогоднего концепта Proceed.

Также в Женеве покажут обновленный универсал Kia Optima. Его на российском рынке точно ждать не стоит.

Фото: Kia