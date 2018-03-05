ГИБДД разоружила очередную стреляющую свадьбу

В минувшие выходные жители Красноярска были встревожены стрельбой на улице — это гуляла свадьба на крутых иномарках. Полиция объявила в городе план «Перехват».

Некоторым гражданам РФ в день бракосочетания или другого значительного праздника почему-то непременно нужно пострелять в воздух из огнестрельного оружия. Таким образом они, видите ли, выражают свою радость от происходящего. Как правило, пальба ведется из окон элитных иномарок. Не стал исключением и свадебный кортеж, поставивший на уши Красноярск в минувшие выходные — в его состав входили полтора десятка дорогих автомобилей, в том числе Audi, Mercedes—Benz и Porsche.

По свидетельству очевидцев, кортеж демонстративно нарушал правила дорожного движения, подрезал «простых смертных», проезжал на красный сигнал светофора. Полиция же среагировала на громкую свадьбу после сообщений о стрельбе, в городе был объявлен план «Перехват». Нарушителей задержали на улице Молокова у церкви Святого Саркиса.

«В одном из автомобилей свадебного кортежа сотрудники органов внутренних дел обнаружили и изъяли газовый пистолет с 5 патронами и 3 резиновыми пулями, а также 6 травматических патронов, 6 патронов ограниченного поражения, 1 магазин. В отношении двух мужчин полицейские составили два административных протокола по статье 20.8 КоАП РФ. Предположительно, стрельба велась из одного из внедорожников кортежа», — сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

В Сети опубликован видеоролик с фрагментом задержания и обыска автомобилей из свадебного кортежа.

В ролике фигурирует Porsche Panamera с красивыми номерами а888аа, за рулем которого ехал сам жених, а рядом сидела невеста. Как сообщает сетевое издание «НГС.НОВОСТИ», машину брачующимся одолжил ее владелец по имени Федор, который в день свадьбы, 3 марта, работал и во всей этой кутерьме не участвовал, а теперь ему обрывают телефон и спрашиваю, зачем он хулиганил на Панамере. «Я устал оправдываться», — пожаловался журналистам владелец иномарки.

Осенью прошлого года Госавтоинспекция Красноярска провела специальный рейд у ЗАГСов и мест скопления свадебных кортежей: выяснилось, что водители входящих в них машин решительно плюют на ПДД.

Летом прошлого года в Москве предложили привязать штрафы для свадебных кортежей к стоимости машин, но развития эта законодательная инициатива так и не получила.

Фото: depositphotos.com

Видео: YouTube