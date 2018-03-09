Автоледи «покрошила» топором Матиз на глазах у ребенка и гаишников

Дикая сцена разыгралась 5 марта в Стерлитамаке на улице Ибрагимова. Сотрудники ГИБДД остановили выехавший на встречную полосу Daewoo Matiz, сидевшая за рулем женщина пришла в бешенство.

Очевидцы утверждают, что автомобилистка была пьяна — им было трудно представить, что изрубить топором собственную машину можно на трезвую голову. Тем не менее, по данным ГИБДД, женщина не была пьяной — скорее, с ней случилось какое-то психическое расстройство. Возможно, в неистовство ее привела стрессовая ситуация — такое, например, регулярно случается во время рейдов общественного движения «СтопХам»: некоторые нарушители ПДД ведут себя крайне агрессивно, хватаются за оружие и себя не контролируют, но при этом формально не являются психически больными.

Как сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, автомобилистка из Стерлитамака отказалась выходить из своего Матиза для оформления административного протокола, а когда полицейские попытались эвакуировать машину, женщина достала топор и принялась колошматить им по стеклам и приборной панели малолитражки. Всю эту экзекуцию наблюдал сидевший на заднем сиденье мальчик, он был шокирован происходящим и плакал.

В итоге автоледи все-таки согласилась оставить Матиз, но полицейские еще долго не могли усадить ее в патрульный автомобиль — женщина сопротивлялась и прикрывалась мальчиком.

Теперь помимо статьи 12.15 КоАП РФ за выезд на встречку женщине как минимум светит статья 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

С другими материалами рубрики «Происшествия» можно ознакомиться здесь.

Фото: depositphotos.com

Видео: YouTube