Самый необычный автомобильный флэшмоб: «С 8 Марта, мама!»

Более 100 автомобилей выстроились в Иркутске в гигантскую надпись: «С 8 Марта, мама!». Флэшмоб устроили днем на площадке под Академическим мостом, в нем участвовали не только рядовые автовладельцы, но и сотрудники ГИБДД, чьи машины создали гигантскую восьмерку. Чтобы композиция выглядела нарядно и празднично, в ней использовали машины красного, синего, зеленого, черного и белого цветов.
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Скриншот, видео: YouTube
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