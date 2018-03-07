Самый необычный автомобильный флэшмоб: «С 8 Марта, мама!»

«Ненавижу Теслу»: американец хотел зарубить электромобиль топором Оказывается, не все в мире в восторге от электромобилей американской компании, которые уже успели возвести в культ. Есть и те, кто искренне ненавидит продукцию Tesla. Неадекватный водитель проехал 180 километров по встречке Что заставило его это сделать, неясно до сих пор. Но случайно попасть на полосу встречного движения он не мог — дорога, по которой он ехал, разделена бетонным барьером. Наказали по полной: любителя пьяной езды лишили прав на 27 лет Но и это еще не всё: ближайшие два года он проведет в исправительной колонии-поселении.