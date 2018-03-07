Самый необычный автомобильный флэшмоб: «С 8 Марта, мама!»

Флэшмобы в наш век стали неотъемлемой частью многих праздников. Этот же особенный — иркутские автомобилисты напомнили, что 8 Марта — это, прежде всего, праздник всех мам, им и была посвящена эта акция.

Более 100 автомобилей выстроились в Иркутске в гигантскую надпись: «С 8 Марта, мама!». Флэшмоб устроили днем на площадке под Академическим мостом, в нем участвовали не только рядовые автовладельцы, но и сотрудники ГИБДД, чьи машины создали гигантскую восьмерку. Чтобы композиция выглядела нарядно и празднично, в ней использовали машины красного, синего, зеленого, черного и белого цветов.

Скриншот, видео: YouTube

Теги: акция
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