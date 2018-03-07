Пьяный и без прав: стало известно, кто расплющил женщину на окраине Москвы

Водитель черного Мерседеса сел за руль, выпив предварительно 3–4 стакана коньяка. В таком состоянии он и вступил в дорожный конфликт со своей соседкой.

Об этой истории «За рулем» рассказывал вчера утром, но тогда картина была неполной, отсутствовали многие важные детали. Ситуацию позже пояснила пресс-служба столичной полиции. Оказывается, инцидент произошел не 5 марта, а 28 февраля этого года примерно в половине десятого вечера во дворе одного из домов на улице Базовской. В узком проезде, заставленном машинами, не могли разъехаться белый Volkswagen и черный Mercedes-Benz.

За рулем Фольксвагена, как удалось выяснить газете «Московский Комсомолец», находилась 39-летняя Сефият, уроженка Дагестана, а Мерседесом управлял ее сосед по дому, 34-летний Тахир, уроженец Кабардино-Балкарии. Мужчина накануне отдыхал с приятелем в ресторане и выпил, по его собственному признанию, 3–4 стакана коньяка. Домой на улицу Базовская он приехал на такси, но вдруг вспомнил, что плохо припарковал свой Мерседес, и решил его переставить. Во время маневров он и встретил на пути Сефият на Фольксвагене. Никто не хотел уступать дорогу, и после непродолжительного молчаливого противостояния и моргания фарами Сефият решила подойти к Мерседесу и выяснить отношения на словах. Но Тахир не был настроен на беседу, нажал на газ и стал толкать автомобиль оппонентки. Сафият встала между машинами, но Тахира это не остановило, он буквально расплющил женщину, эту дикую сцену с воплями и запечатлели на видео очевидцы:

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД обнаружили у Тахира признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Выяснилось также, что ранее мужчина был лишен прав за вождение в нетрезвом виде. Также, по данным МК, у него есть судимость по статье «Разбой», по ней он отсидел 7 лет. Несмотря на свое криминальное прошлое, Тахир неплохо устроился: он руководит управляющей компанией, обслуживающей один из микрорайонов Балашихи, и является владельцем сразу нескольких дорогих иномарок. С местными жителями Тахир не в ладах: они, якобы из зависти обмазывают его Мерседесы и Порше фекалиями и кидают в них окурки, а полиция смотрит на все это сквозь пальцы.

А вот наезд на Сефият полиция на тормозах спускать не стала и возбудила в отношении Тахира сразу два административных дела: по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ за отказ от медосвидетельствования (до 15 суток ареста) и по статье 12.24 КоАП РФ «Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего» (лишение прав на срок до 1,5 лет).

Кроме того, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». По ней Тахир может загреметь в тюрьму на два года.

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Фото: depositphotos.com

Видео: YouTube