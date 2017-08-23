Гаишников не хватает: МВД поддерживает европротокол для всех аварий без пострадавших

Институт европротокола следует расширять и дальше: чем больше аварий участники ДТП будут оформлять самостоятельно, тем меньше будет нагрузка на сотрудников службы, и они сосредоточатся на исполнении основных обязанностей, связанных с профилактикой, выявлением и пресечением правонарушений в области дорожной безопасности. Так ответили в МВД на соответствующий запрос ТАСС. Общественность и профильные ведомства продолжают обсуждать идею замглавы Минфина Алексея Моисеева, который не исключает применения в будущем европротокола во всех дорожно-транспортных происшествиях без пострадавших.
Пока же аварию можно оформить без участия сотрудников полиции (по европротоколу), если в ней участвовало только два транспортных средства, у обоих водителей действующие полисы ОСАГО, вред причинен только автомобилям, участвовавшим в происшествии, и обстоятельства происшествия не вызывают разногласий и зафиксированы в совместно оформленном водителями извещении.
- После нового года в России началось сокращение сотрудников полиции на 10 тыс. человек. Выяснилось, что оптимизация коснулась всех подразделений ГИБДД и ДПС ГИБДД, кроме экзаменационных комиссий и регистрационных участков.
- В Госдуме готовят ко второму чтению законопроект, который может наделить власти всех регионов правом собирать и оформлять штрафы, зафиксированные камерами фотовидеофиксации. Для этого местные власти создадут гражданские структуры по типу столичной Московской административной дорожной инспекции.
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