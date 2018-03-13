Молотком его! Толпа едва не растерзала виновника ДТП

Находящийся в состоянии наркотического опьянения водитель кроссовера Infiniti QX70 выехал на встречную полосу, ударил три автомобиля и решил скрыться с места аварии. Разъяренные граждане попытались остановить его подручными средствами.

Инцидент произошел днем 11 марта в американском городе Майами на бульваре Бискейн. 25-летний Максвелл Лагутенко, который управлял кроссовером Infiniti QX70, попытался скрыться с места устроенного им массового ДТП, но водители пострадавших машин и просто неравнодушные граждане сделали все, чтобы его задержать: кричали, блокировали ему дорогу, дергали за дверные ручки. Один добрый самаритянин вышел из своего белого фургона Chevrolet с молотком в руках и начал колошматить им по стеклам машины беглеца. Все это снял на видео один из очевидцев.

В ролике видно, что виновнику ДТП все-таки удалось найти лазейку между машинами и скрыться от разъяренной толпы, но от полиции он, разумеется, не ушел, его задержали и отправили сначала в больницу, а затем в тюрьму. Как сообщает NBC Miami со ссылкой на местные правоохранительные органы, Лагутенко оказался злостным нарушителем со множеством штрафов, но эпизод на бульваре Бискейн стал самым заметным в его «послужном списке»: опасное вождение, неподчинение законному требованию полиции, оставление места ДТП, порча чужого имущества, вождение неисправного автомобиля, вождение в состоянии наркотического опьянения.

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Фото, видео: YouTube