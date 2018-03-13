Водительские права будут продлевать автоматически. Но не всем и не скоро

Столичные власти вместе с коллегами на федеральном уровне прорабатывают этот вопрос, сообщил руководитель аналитического подразделения департамента информационных технологий столицы Алексей Чукарин.

К 2025–2030 гг. нужно добиться, чтобы в Москве работали не разрозненные платформы, а был единый центр, благодаря которому потребитель получал бы любую услугу ровно в тот момент, когда она ему потребуется, передает слова главы подразделения департамента информационных технологий столицы Алексея Чукарина ТАСС.

Например, у водителя заканчивается срок действия водительского удостоверения. Система в состоянии сама за два месяца до окончания проинформировать об этом гражданина, направив ему по всем доступным каналам эту информацию. А можно, если водитель был аккуратен и не накопил критического объема нарушений, продлевать старые права автоматически. Об этом руководитель подразделения сказал в рамках мероприятия «Цифровой город Москва — итоги 2017 года и образ будущего».

Идея неплохая, но возникает ряд вопросов. За новыми правами водителю все равно придется обращаться в подразделение ГИБДД или МФЦ. Кроме того, нарушения — это одно, а состояние здоровья — совсем другое. В инициативе Алексея Чукарина напрочь отсутствует такое понятие, как медицинская справка, подтверждающая, что у водителя нет противопоказаний для управления автомобилем. Впрочем, его предложение пока на уровне проработки, и в данном случае речь идет лишь о технологической стороне вопроса.

Депутат Ярослав Нилов предлагает отменить практику ограничения права должников на управление транспортным средством: слишком много бывает сбоев в системе, и часто водители даже не подозревают о своей задолженности.

Ранее Союз автошкол предложил, наоборот, ужесточить процедуру обмена водительских удостоверений и требовать сдачи теоретического экзамена при любой замене прав. Однако в МВД к этой инициативе отнеслись холодно.



Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС