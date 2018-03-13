Hyundai раскрыл сроки запуска в России завода двигателей

О том, что корейский производитель «изучает возможность» производства в России двигателей и коробок передач, ранее рассказал управляющий директор Hyundai Motor в России Алексей Калицев. Теперь будущее предприятие приобрело более ощутимые очертания — завод по выпуску двигателей появится в ближайшие три года. Об этом генеральный директор Hyundai Motor Manufacturing Rus Ентэк Ли рассказал на «Российском автомобильном форуме — 2018», который проходит в Москве 13–14 марта. Какие именно моторы будут выпускать на предприятии, он не раскрыл, но отметил, что его планируемая мощность — 150 тыс. штук в год.
Новое производство позволит повысить локализацию корейских автомобилей российской сборки до 60%.
На «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» выпускают автомобили Hyundai Solaris, Creta, Kia Rio и Rio X-Line. Здесь в три смены трудятся 2200 сотрудников. Мощность предприятия, расположенного в Сестрорецке под Санкт-Петербургом, — 200 тыс. автомобилей в год.
- В этом году Hyundai выведет на российский рынок сразу три новинки: новое поколение Санта Фе, обновленный Туссан и Крету 2018 модельного года.
- Hyundai запатентовала в России экстерьер своего седана бизнес-класса Grandeur нового поколения, но это не дает 100-процентной уверенности, что модель выйдет на наш рынок.
Фото: Руслан Шамуков/ИТАР-ТАСС
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