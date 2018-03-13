Hyundai раскрыл сроки запуска в России завода двигателей

Информация о возможном предприятии появилась еще в начале февраля, но теперь ее официально подтвердил директор Hyundai Motor Manufacturing Rus.

О том, что корейский производитель «изучает возможность» производства в России двигателей и коробок передач, ранее рассказал управляющий директор Hyundai Motor в России Алексей Калицев. Теперь будущее предприятие приобрело более ощутимые очертания — завод по выпуску двигателей появится в ближайшие три года. Об этом генеральный директор Hyundai Motor Manufacturing Rus Ентэк Ли рассказал на «Российском автомобильном форуме — 2018», который проходит в Москве 13–14 марта. Какие именно моторы будут выпускать на предприятии, он не раскрыл, но отметил, что его планируемая мощность — 150 тыс. штук в год.

Новое производство позволит повысить локализацию корейских автомобилей российской сборки до 60%.

На «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» выпускают автомобили Hyundai Solaris, Creta, Kia Rio и Rio X-Line. Здесь в три смены трудятся 2200 сотрудников. Мощность предприятия, расположенного в Сестрорецке под Санкт-Петербургом, — 200 тыс. автомобилей в год.

Фото: Руслан Шамуков/ИТАР-ТАСС

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