Сотрудник полиции на Ладе избил зазевавшегося пешехода-подростка

Акт жестокого обращения с ребенком был снят на видео и выложен в интернет.
В ролике видно, как на пути прибывшего на автостанцию полицейского на Ладе стоят три подростка. Два мальчика отошли влево, давая машине дорогу, а третий решил отойти вправо и таким образом как бы пересек Ладе путь. Пустяк, казалось бы, но водителя это взбесило, он сначала наорал на мальчика через открытую дверь, а затем вышел из автомобиля, схватил подростка, швырнул его на кузов, нанес удар ногой, скрутил, затолкал на переднее пассажирское сиденье и, судя по всему, уже внутри нанес ему несколько ударов кулаком. После этого блюститель порядка мальчика все-таки отпустил.
СК РФ по Республике Дагестан начал по факту публикации видеозаписи данного инцидента процессуальную проверку, направленную на выяснение всех обстоятельств произошедшего.
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Фото: depositphotos.com
Видео: YouTube
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