В России установлен рекорд экономичности на мощном внедорожнике

1127 км и 12 регионов России преодолел на одном баке бензина Range Rover Sport, оснащенный 3,0-литровой компрессорной «шестеркой» мощностью 340 л.с. Для установки рекорда, правда, в двигатель залили масло пониженной вязкости.

Фирма Land Rover снабжает среднеразмерный внедорожник Range Rover Sport весьма вместительным топливным баком объемом 103,5 л, однако вряд ли рекорд, установленный известным автожурналистом и телеведущим Андреем Леонтьевым и его напарником Максимом Леоновым, был бы возможен без синтетического масла пониженной вязкости Mobil 1 ESP x2 0W-20. Его производитель, как несложно догадаться, был одним из организаторов мероприятия. Ожидалось, что средний расход топлива на зимнем маршруте составит 8,4 л/100 км, но реальный показатель получился даже лучше — 8,1 л/100 км. Для сравнения скажем, что паспортный комбинированный расход топлива этого автомобиля составляет 10,8 л.

За поездку на одном баке экипаж пересек границы 12 регионов России, общая протяженность маршрута без дозаправки составила 1127 км. Это достижение внесено в Книгу рекордов России — внедорожник все время сопровождали судьи Российской автомобильной федерации.

Недавно китайский гонщик Хо-Пин Тун за рулем обновленного 575-сильного внедорожника Range Rover Sport SVR установил новый рекорд прохождения 11,3-километрового серпантина, ведущего к вершине горы Тяньмэнь.

В 2015 году Андрей Леонтьев за рулем Porsche Panamera Turbo S установил рекорд скорости на льду озера Байкал — разогнался до максимальных 295 км/ч.

Фото: Mobil 1