Девушка продала машину бывшего бойфренда за бесценок

Житель Рыбинска совсем не ожидал такого подвоха от своей бывшей возлюбленной.

22-летняя гражданка, бывшая сожительница потерпевшего, продала его ВАЗ-21099 не из мести, а просто потому, что ей очень нужны были деньги. Она предложила находящийся не на ходу автомобиль (в нем отсутствовал аккумулятор) знакомому, который занимался разборкой, и выручила за него 5 тысяч рублей. Покупатель погрузил старую Ладу на эвакуатор и сдал в металлолом.

Когда настоящий владелец машины обнаружил пропажу, он обратился в полицию и заявил, что сумма ущерба составила 40 тысяч рублей. По факту обращения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража с причинением значительного ущерба гражданину», по ней злоумышленнице грозит до 5 лет лишения свободы. В настоящее время следователи уточняют все обстоятельства произошедшего, ведется расследование, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Ярославской области.

В начале марта другая коварная девушка угнала автомобиль у жителя Читы на первом свидании.

В феврале еще одна симпатичная аферистка облапошила московского таксиста: пригласила его в гости на чай, а затем выкрала из куртки ключи от машины.

Фото: АВТОВАЗ