Старый да малый: экономия на буксировке обернулась гигантским штрафом

Полицейские задержали на скоростной дороге странную парочку: дед с внуком пытались перевезти на буксире купленный по дешевке автомобиль. И нарывались на гигантский штраф!

Дорожные полицейские польского города Гожув обратили внимание на автомобили, ехавшие по трассе, где разрешена скорость в 120 км/ч: Daewoo Matiz под управлением 73-летнего пенсионера буксировал Fiat Seicento, за рулем которого находился его 23-летний внук. Причем вместо буксировочного троса была использована обычная, несколько раз связанная веревка. У буксируемого автомобиля не было задней покрышки и он ехал на ободе колеса, разрушая асфальт. Выяснилось также, что у внучка вообще не было водительских прав.

Мужчины объяснили, что они практически задаром приобрели поврежденный Фиат Сейченто в Щецине и, желая избежать дорогостоящей транспортировки на эвакуаторе, решили отбуксировать его самостоятельно. Им предстояло преодолеть 300 км, и когда полиция их задержала, они уже были на полпути к дому.

Оба были оштрафованы на 1000 злотых (около 17 тыс. рублей): 73-летний дедушка — за незаконную буксировку автомобиля, водитель которого не имеет водительских прав, а 23-летний внук за то, что участвовал в нелегальной буксировке, не имея лицензии на вождение, сообщает польское издание moto.onet.pl. Кроме того, придется заплатить штраф за езду без покрышки. Однако это еще не все расходы, которые им предстоит понести в результате своей «спецоперации». Разбитый Seicento проведет некоторое время на полицейской автостоянке, а это также обойдется в кругленькую сумму. Таким образом, общая сумма штрафов может даже превзойти стоимость купленного «по дешевке» разбитого Фиата.

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Фото: moto.onet.pl