Легко отделался: суд не стал сажать гаишника-взяточника в тюрьму

Иркутский областной суд вынес приговор в отношении бывшего инспектора ДПС, который за вознаграждение в размере 15 тысяч рублей не стал составлять протокол на нарушителя.

Коррупционное преступление сотрудник ДПС ГИБДД «Иркутское» совершил еще в сентябре 2016 года, но недавно до него дотянулась длинная рука правосудия. Следствием установлено, что в ходе дежурства подсудимый остановил для проверки документов автомобилиста и выявил нарушение правил дорожного движения. Вместо того чтобы сразу составить протокол об административном правонарушении, инспектор стал затягивать время, а затем предложил водителю за 15 тысяч рублей отпустить его без наказания.

Впоследствии в отношении полицейского было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом за незаконное бездействие». В ноябре прошлого года Октябрьский районный суд Иркутска приговорил нечистого на руку инспектора к штрафу в размере 720 тысяч рублей, лишил его звания старшего лейтенанта и права работать в правоохранительных органах в течение трех лет. Подсудимый вину не признал и пытался оспорить приговор в Иркутском областном суде, но тот оставил решение районного суда без изменений. Между тем максимальное наказание по вышеозначенной статье УК составляет 8 лет лишения свободы.

На прошлой неделе большие реальные сроки за взятки получила в Брянской области целая банда гаишников.

В феврале в Ульяновской области 17 лет колонии на двоих получили по решению суда гаишники-вымогатели, кошмарившие водителей грузовиков и сельхозтехники.

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Фото: Александр Рюмин/ТАСС