Желание пустить машину в управляемый занос привело к смертельному ДТП

Авария на Кутузовском проспекте закончилась гибелью водителя, семь человек попали в больницу. Жуткие кадры с места происшествия появились в интернете.

На кадрах видеорегистратора зафиксировано, как в районе дома 60 по Кутузовскому проспекту автомобиль Lada заносит на огромной скорости, после чего он вылетает на встречную полосу и буквально сносит Nissan и Volvo, одна машина перевернулась.

В результате ДТП водитель Лады погиб, семеро участников аварии получили травмы и были госпитализированы. Свидетель аварии утверждает, что «товарищ» на Ладе несколько раз пытался пустить машину в занос, после чего и произошла авария. Похоже, виновник происшествия был большим поклонником экстремального вождения. На кадрах видно, что его автомобиль еще до аварии был уже не вполне целый — на левой пассажирской двери присутствует огромная вмятина.

Пострадавших пришлось эвакуировать с места происшествия на двух медицинских вертолетах.

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Фото, видео: YouTube