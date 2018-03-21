Точки притяжения: куда ездили на такси в Москве и Санкт-Петербурге

Назначения наиболее популярных мест в городах пересекаются, но в каждой из столиц есть свои особенности. Аналитики выяснили, куда стремились их жители в 2017 году, и обрисовали портреты «средних» клиентов такси.

Аналитики Яндекс.Такси выяснили, куда в Москве чаще всего ездят на такси. Внутри МКАДа наиболее популярными местами назначения стали: Ленинградский вокзал, «Москва-Сити», Казанский вокзал, метро «Юго-Западная», ТРЦ «Авиапарк», бары и кафе Нового Арбата, Курский вокзал, метро «Речной вокзал», ТРЦ «Европейский» и Павелецкий вокзал.

Время от времени в городе появляются новые точки притяжения — места, которые неожиданно начинают привлекать много людей, хотя раньше в них почти не ездили. По итогам 2017 года такими стали станция метро «Раменки», БЦ «Оружейный», гостиница «Азимут Смоленская» и ТРЦ «Хорошо!».

Есть популярные места, которые не попадают ни в одну из выбранных категорий. Это ВДНХ, Парк Горького, «Арма», Экспоцентр на Краснопресненской набережной и причал «Рэдиссон Ройал».

Аналитики разделили пункты назначения на категории и по получившимся топам набросали усредненный портрет пользователя Яндекс.Такси в Москве. Вышло, что человек этот либо работает в «Москва-Сити», либо пока учится — в РУДН. За покупками отправляется в «Авиапарк», развлекается на Новом Арбате. Ещё он, наверное, любит ездить в Петербург — во всяком случае, из всех вокзалов чаще всего берет такси именно до Ленинградского.

Совсем другим получился портрет жителя Санкт-Петербурга. Здесь в топ-10 самых популярных пунктов назначения вошли аэропорт «Пулково», Московский вокзал и ТРЦ «Галерея». Сразу за ними идут бары, которые в Петербурге очень популярны: места скопления питейных заведений занимают четыре строчки в верхней десятке, а в Москве только один барный кластер. В Питере это бары и кафе на улице Рубинштейна и в районе улиц Ломоносова, Думской и канала Грибоедова, на Казанской и Садовой улицах. В десятку также вошли Ладожский вокзал, ТРК «Европолис» и Финляндский вокзал.

Усредненный портрет пользователя Яндекс.Такси в Петербурге — это турист, который попадает в город через Пулково и останавливается в «Азимут Отеле». Скорее всего, его привела в город деловая встреча, назначенная в «Санкт-Петербург Плазе». После работы он отправляется на прогулку к Казанскому собору, заезжает за покупками в «Галерею», а заканчивает день где-нибудь на улице Рубинштейна.

Ни в одну из выбранных категорий не попадает очень популярное в Питере место — Единый центр документов. В общем топе он 21-й, выше любого отеля и бизнес-центра. Другие примечательные места — БЦ «Лахта Центр», в который уже часто ездят, хотя он еще только строится, банкетный зал «Голицын Холл», жилые комплексы «Я — романтик» и «Вива», а также загс на Английской набережной.

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Фото: Сергей Николаев/ТАСС