Выборы президента повлияли на статистику заказов такси

В некоторых городах страны рост заказов достиг 45%. Причем в данном случае Москва оказалась на последнем месте.

18 марта, в день выборов президента России, количество заказов в 258 городах России увеличилось на 9,5%, свидетельствует статистика сервиса заказа такси «Максим». В части городов рост составил 45% от количества заказов в обычные воскресные дни.

Причем спрос на услугу увеличился с самого утра и не ослабевал весь день, в компании это связывают с открытием избирательных участков, мероприятиями в честь выборов и вообще повышенной активностью людей в этот знаменательный день. Многие граждане живут не по месту прописки и, вероятно, в день выборов решили с комфортом доехать до своего избирательного участка. Можно предположить, что тех, кто воспользовался общественным транспортом, было в несколько раз больше.

В городах-миллионниках наибольший рост заказов зафиксирован в Ростове-на-Дону, Воронеже и Уфе: люди вызывали такси на 45% чаще, чем в иные воскресные дни. Почти такие же данные были в Самаре: количество заказов выросло на 44%.

В Нижнем Новгороде такси заказывали на 27% чаще обычного, в Санкт-Петербурге — на 15%, в Москве же спрос на услугу такси вырос лишь на 6%.

По динамике заказов опередили Москву Красноярск — на 7%, Казань — на 7%, Екатеринбург — на 10% и Челябинск — на 11%.

Есть города, где в день выборов потребность в услугах такси хотя и выросла, но незначительно. Это Новосибирск, Волгоград, Омск и Пермь.

Рост заказов аналитики компании объясняют еще и тем, что, проголосовав, люди стремились отметить это событие и охотно организовывали досуг вне дома. При этом в большинстве крупных городов России эта тенденция была более явной, чем в Москве.

Накануне 8 марта подсчитали, какие имена чаще всего встречаются среди представительниц неженской профессии — водителя такси. Оказалось, что это Елены, Натальи и Татьяны.

Столичные власти готовы оплатить курсы английского языка для таксистов, которые будут обслуживать гостей чемпионата мира по футболу. На это хотят выделить 30 млн рублей.



Фото: Михаил Почуев/ТАСС