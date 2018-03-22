Правительство против повышения штрафа за езду без ОСАГО. Но радоваться рано

Правительственная комиссия не поддержала предложение депутатов Госдумы увеличить штраф за езду без ОСАГО с 800 до 5000 рублей. Там считают такую меру неэффективной.

Впрочем, водителям рано радоваться. В заключении правительственной комиссии говорится о том, что простое механическое увеличение размера штрафа не может само по себе служить эффективной мерой сдерживания роста нарушений.

Позиция кабмина объясняется просто: законопроект оказался слишком сырым: в нем не было анализа нарушений данной статьи КоАП на всей территории России и не приводились статистические данные, которые могли свидетельствовать о росте таких правонарушений.

«Правительство считает, что одинаковый штраф за нарушения, представляющие собой разную общественную опасность, не соответствует принципу соразмерности наказания», — сообщил «Интерфаксу» источник на страховом рынке. Так что не исключено, что законопроект будет доработан и его вновь внесут в Госдуму, причем в самое ближайшее время.

Законопроект был подготовлен депутатом от «Единой России» Сергеем Вострецовым. Он был полностью поддержан страховым лобби. В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что недобросовестный автовладелец, не заключивший договор ОСАГО, имеет право оплатить штраф со скидкой в размере 400 рублей. Потому у него есть соблазн ездить без «автогражданки» до того момента, пока его не остановят сотрудники ГИБДД для проверки.

После того как законопроект был внесен в Госдуму, он проходил обсуждение внутри фракции «Единая Россия».

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