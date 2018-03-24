Цена, репутация, свежесть: как мы выбираем аккумуляторы? Опрос ЗР

Основным фактором при покупке аккумуляторной батареи более половины наших читателей считают стоимость, показал наш опрос. Вторым по важности стало значение тока холодного пуска. Своим мнением делится эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин.

Чем руководствуются автовладельцы, покупая автомобильный аккумулятор, и что влияет на их выбор, решили выяснить специалисты «За рулем» и аналитического агентства «Автостат». В результате с 15 по 20 марта 2018 года был проведен совместный опрос, в котором приняли участие более 1800 человек.

Выяснилось, что решающим фактором при покупке аккумулятора 67% респондентов считают стоимость батареи. На второе по важности место более половины участников исследования поставили значение тока холодного пуска — его указали 56,5%. Известность торговой марки учитывают при выборе 54,5% опрошенных.

В ходе исследования также выяснилось, что почти каждый второй (46,6%) автовладелец обращает внимание на дату производства батареи, примерно каждый пятый (22,6%) интересуется, с помощью каких технологий (кальциевая, гибридная, сурьмянистая и пр.) был сделан аккумулятор и какой у него срок гарантии (18,1%). Страна-производитель батареи имеет значение для 17,7% респондентов. Более 15% из числа участников опроса, делая выбор, учитывают, является ли аккумулятор обслуживаемым.

Для 5% покупателей важно наличие «глазка» для контроля уровня заряда. Меньше всего внимания досталось внешнему виду батареи: выяснилось, что этим обеспокоены всего 2,3% респондентов.

О том, что думает о результатах опроса и что подсказывает его личный опыт, рассказывает эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин.

Подбирая батарею для своей машины, первым делом нужно не промахнуться с размерами и полярностью. И это единственное, в чем точно может помочь продавец. Почти во всех магазинах он с удовольствием дотащит аккумулятор до вашей машины и поможет его установить. А если зачтет стоимость старого — совсем хорошо. Единственное, к чему нужно быть готовым, так это к тому, что в отдельных престижных автомобилях «мозги» могут обидеться на такое вмешательство. Многие в это почему-то не верят, но переубеждать никого не собираюсь.

Разобравшись с размерами, выбираем саму батарею. Бренд, на мой взгляд, обязательно должен быть известным — никаких «синих лошадей» и прочих однодневок. Надежные имена мы неоднократно указывали: желающие могут пробежаться по нашим аккумуляторным экспертизам, где мы всякий раз приводим список победителей за последние несколько лет — Мутлу, Варта, Медалист, Тюмень и так далее. У каждого бренда в ряду имеются разные батареи одних и тех же габаритов — лучше всего выбрать ту, которая обещает больше амперов и амперчасов.

Самое сложное — выяснить возраст покупки. Далеко не каждый производитель указывает его понятным образом. Что касается гарантии, то она вам обеспечена в любом случае, хотя перед покупкой аккумулятор мог несколько лет проваляться на складе. Напоминаю, простейшая проверка подручными средствами — измерение напряжения. У заряженной батареи оно должно составлять 12,5–12,6 В. И последнее: «глазок» в действительности никому не нужен, это просто дешевая игрушка. Есть она — хорошо, нет — ну и не надо.

Наши специалисты испытали аккумуляторы для корейских, японских и прочих автомобилей азиатского происхождения. Результаты тестов ищите в материале нашего автора.

аккумуляторы для корейских, японских и прочих автомобилей азиатского происхождения. Результаты тестов ищите в материале нашего автора. Четыре новых бустера-пускача подверглись испытанию жарой и холодом. Экстремальные тесты выдержали далеко не все.



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