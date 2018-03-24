Цена, репутация, свежесть: как мы выбираем аккумуляторы? Опрос ЗР

Чем руководствуются автовладельцы, покупая автомобильный аккумулятор, и что влияет на их выбор, решили выяснить специалисты «За рулем» и аналитического агентства «Автостат». В результате с 15 по 20 марта 2018 года был проведен совместный опрос, в котором приняли участие более 1800 человек.
Выяснилось, что решающим фактором при покупке аккумулятора 67% респондентов считают стоимость батареи. На второе по важности место более половины участников исследования поставили значение тока холодного пуска — его указали 56,5%. Известность торговой марки учитывают при выборе 54,5% опрошенных.
В ходе исследования также выяснилось, что почти каждый второй (46,6%) автовладелец обращает внимание на дату производства батареи, примерно каждый пятый (22,6%) интересуется, с помощью каких технологий (кальциевая, гибридная, сурьмянистая и пр.) был сделан аккумулятор и какой у него срок гарантии (18,1%). Страна-производитель батареи имеет значение для 17,7% респондентов. Более 15% из числа участников опроса, делая выбор, учитывают, является ли аккумулятор обслуживаемым.
Для 5% покупателей важно наличие «глазка» для контроля уровня заряда. Меньше всего внимания досталось внешнему виду батареи: выяснилось, что этим обеспокоены всего 2,3% респондентов.
О том, что думает о результатах опроса и что подсказывает его личный опыт, рассказывает эксперт «За рулем» Михаил Колодочкин.
Подбирая батарею для своей машины, первым делом нужно не промахнуться с размерами и полярностью. И это единственное, в чем точно может помочь продавец. Почти во всех магазинах он с удовольствием дотащит аккумулятор до вашей машины и поможет его установить. А если зачтет стоимость старого — совсем хорошо. Единственное, к чему нужно быть готовым, так это к тому, что в отдельных престижных автомобилях «мозги» могут обидеться на такое вмешательство. Многие в это почему-то не верят, но переубеждать никого не собираюсь.
Разобравшись с размерами, выбираем саму батарею. Бренд, на мой взгляд, обязательно должен быть известным — никаких «синих лошадей» и прочих однодневок. Надежные имена мы неоднократно указывали: желающие могут пробежаться по нашим аккумуляторным экспертизам, где мы всякий раз приводим список победителей за последние несколько лет — Мутлу, Варта, Медалист, Тюмень и так далее. У каждого бренда в ряду имеются разные батареи одних и тех же габаритов — лучше всего выбрать ту, которая обещает больше амперов и амперчасов.
Самое сложное — выяснить возраст покупки. Далеко не каждый производитель указывает его понятным образом. Что касается гарантии, то она вам обеспечена в любом случае, хотя перед покупкой аккумулятор мог несколько лет проваляться на складе. Напоминаю, простейшая проверка подручными средствами — измерение напряжения. У заряженной батареи оно должно составлять 12,5–12,6 В. И последнее: «глазок» в действительности никому не нужен, это просто дешевая игрушка. Есть она — хорошо, нет — ну и не надо.
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Фото: Depositphotos
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