Седан Lada Vesta Cross: первые фото без камуфляжа

В Сети появились фотографии предсерийных прототипов кросс-версии седана Lada Vesta, который будет представлен позднее в этом году.

Судя по всему, фотографии сделаны во время испытаний новой модификации Весты на дорогах общего пользования. Ранее автомобили уже попадали в объективы фотографов, но все их отличительные детали были прикрыты камуфляжной пленкой.

На нынешних иллюстрациях два предсерийных прототипа кросс-версии седана вообще лишены какого-либо камуфляжа и, кажется, даже не собираются скрываться от фотографов. К сожалению, на иллюстрациях, опубликованных порталом MassCars.ru, есть только задняя часть автомобиля. Однако и по этим фотографиям можно сделать некоторые выводы.

Судя по расположению декоративных насадок на глушитель, декоративный обвес, который получит серийная версия седана Lada Vesta Cross, ничем не будет отличаться от того, что был представлен на одноименном концепте на Московском международном автосалоне в 2016 году.

Так что единственной загадкой остается техническая часть автомобиля. Кросс-универсал Lada Vesta SW Cross оснащается двигателями мощностью 106 и 122 л.с. и представлен в единственной комплектации Luxe, которую можно дополнить несколькими пакетами опций. Но кросс-седан модель более имиджевая, и вряд ли АВТОВАЗ планирует высокие ее продажи. Поэтому не исключено, что седан Lada Vesta Cross будет продаваться с безальтернативным сочетанием 122-сильного двигателя и робота АМТ5. Да и соответствующий шильдик на машине, которая попала в объективы, говорит об этом. Комплектация, вероятно, будет самой богатой и дорогой.

Ранее завод получил новое Одобрение типа на седан, из которого следует, что клиренс у Lada Vesta Cross будет вполне внедорожным.

А еще в этом году АВТОВАЗ представит обновленную Lada Granta. Ее прототипы пока тщательно закамуфлированы.

Фото: MassCars.ru, АВТОВАЗ