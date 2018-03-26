Седан Lada Vesta Cross: первые фото без камуфляжа

В Сети появились фотографии предсерийных прототипов кросс-версии седана Lada Vesta, который будет представлен позднее в этом году.

Lada Vesta
Lada Vesta

LADA > Vesta

Судя по всему, фотографии сделаны во время испытаний новой модификации Весты на дорогах общего пользования. Ранее автомобили уже попадали в объективы фотографов, но все их отличительные детали были прикрыты камуфляжной пленкой.

На нынешних иллюстрациях два предсерийных прототипа кросс-версии седана вообще лишены какого-либо камуфляжа и, кажется, даже не собираются скрываться от фотографов. К сожалению, на иллюстрациях, опубликованных порталом MassCars.ru, есть только задняя часть автомобиля. Однако и по этим фотографиям можно сделать некоторые выводы.

Судя по расположению декоративных насадок на глушитель, декоративный обвес, который получит серийная версия седана Lada Vesta Cross, ничем не будет отличаться от того, что был представлен на одноименном концепте на Московском международном автосалоне в 2016 году.

Так что единственной загадкой остается техническая часть автомобиля. Кросс-универсал Lada Vesta SW Cross оснащается двигателями мощностью 106 и 122 л.с. и представлен в единственной комплектации Luxe, которую можно дополнить несколькими пакетами опций. Но кросс-седан модель более имиджевая, и вряд ли АВТОВАЗ планирует высокие ее продажи. Поэтому не исключено, что седан Lada Vesta Cross будет продаваться с безальтернативным сочетанием 122-сильного двигателя и робота АМТ5. Да и соответствующий шильдик на машине, которая попала в объективы, говорит об этом. Комплектация, вероятно, будет самой богатой и дорогой.

Седан Lada Vesta Cross: первые фото без камуфляжа

Фото: MassCars.ru, АВТОВАЗ

Седан Lada Vesta Cross: первые фото без камуфляжа
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Отзывы о LADA Vesta (13)

LADA 2016 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

ВЕСТА, 1,6; робот; пробег 36000 Комфортный салон, эргономика, динамика, работа подвески, емкий багажник

Недостатки:

Отсутствие подсветки панели приборов днем. При скорости выше 120 возникает провал в управляемости — руль становится пустой вдруг, причем пугающе неожиданно

Комментарий:

— В дождь скрипели резиновые блоки в подвеске — заменили по гарантии все. — Робот сдурел почти сразу — сильная детонация при трогании и провал при газе в движении. Заменили по гарантии корзину сцепления на новую модификацию. Никаких проблем при трогании, ускорение в движении адекватно газу, зараб...

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