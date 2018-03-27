Хотел быть первым! Агрессивному водителю Гольфа воздалось по заслугам

На видео попал конфликт водителей Фольксвагена и Джипа, которые, по всей видимости, не смогли договориться, кто первым выедет на перекресток.

Видео начинается с того, что автомобили VW Golf и Jeep Compas едут бок о бок, а их водители, вероятно, спорят о том, кто должен быть первым. Водитель Гольфа не выглядит агрессивнее, но в конце концов, когда впереди оказывается Джип, решает ему чуточку наподдать, и в результате его маневра автомобиль подскакивает вверх и переворачивается набок. Это возможно лишь при определенной траектории движения, которая, разумеется, вряд ли была им рассчитана, спланировать такое по плечу разве что каскадеру. В данном случае это произошло вовсе не благодаря мастерству водителя, а скорее его стремлению быть всегда первым и нежеланию уступить. Агрессивный водитель Фольксвагена получил по заслугам — в следующий раз неповадно будет конфликтовать подобным образом.

Завершим описание видеосюжета позитивной ноткой: по крайней мере, забияка был точно пристегнут, иначе мог получить довольно серьезные ушибы.

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Фото, видео: YouTube