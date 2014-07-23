ГИБДД решила притормозить лихачей с помощью муляжа школьницы

Полку картонных блюстителей порядка на дорогах прибыло. В Красноярске у дороги поставили школьницу с поднятой рукой.

Картонные фигурки детей время от времени появляются в разных регионах России, и, по мнению Госавтоинспекции, «подобные методы профилактики доказали свою эффективность». Бумажные пешеходы используются наравне с муляжами автомобилей ДПС, правда, этот реквизит с дорог часто крадут.

В Красноярске картонную девочку установили впервые: поднятой вверх рукой она сигнализирует водителям о необходимости снизить скорость у пешеходного перехода напротив колледжа отраслевых технологий и предпринимательства, что находится по адресу улица Курчатова, 15.

Чтобы школьница, что называется, не примелькалась, ее время от времени будут перевозить к пешеходным переходам у других социально значимых объектов — детских садов, школ и поликлиник. С начала учебного года в Красноярске зафиксировано 10 аварий с участием несовершеннолетних на пешеходных переходах. ГИБДД надеется, что картонная девочка позволит снизить аварийность, и, если ей это удастся, то она получит картонных друзей, которые будут нести дежурство по всему городу.

В феврале тульская Госавтоинспекция решила в целях повышения безопасности пешеходов на дорогах в темное время суток обязать супермаркеты продавать пакеты с изображением, выполненным светоотражающей краской.

Фото: гибдд.рф