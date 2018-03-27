Водитель на золотом Лексусе устроил беспредел в городе

Полиции удалось задержать неадеквата, который буквально терроризировал варшавских водителей своими безумными выходками. Часть из них попала на видео. Полиция предъявила лихачу сразу пять обвинений в грубом нарушении ПДД.

Оказалось, что 42-летний Мачей П., несколько дней подряд бушевавший на улицах Варшавы, ездил под воздействием наркотических препаратов и до этого уже несколько раз был лишен водительских прав. Прокурор, кроме пяти предъявленных нарушителю обвинений, потребовал заключить агрессора под стражу на три месяца. Основанием для применения столь суровой меры стала высокая вероятность того, что подозреваемый, оставаясь на свободе, продолжит совершать преступления, угрожающие жизни и здоровью людей.

Такое заключение прокурор сделал на основании видеосъемки, демонстрирующей выходки «аса» на золотом Лексусе RX. Впрочем, «геройство» было проявлено под воздействием наркотических препаратов (в крови лихача выявили следы амфетамина и метамфетамина). Его действия представляли угрозу на дороге не только водителям, но и пешеходам, на которых он не обращал ни малейшего внимания, и они были вынуждены сломя голову бежать от автомобиля-убийцы. На счастье, никто не пострадал, хотя опасных ситуаций он создавал на дороге немало.

Водитель Лексуса получил известность в интернете, его выходки были записаны несколькими водителями и городскими камерами фотофиксации. Также стало известно, что тот же водитель, правда, на другом автомобиле, еще в 2016 году за один день ухитрился устроить сразу восемь аварий.

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Фото, видео: YouTube