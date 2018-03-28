Хоть что-то дешевеет! Bentley бывшего губернатора Сахалина никому не нужны

О любви бывшего губернатора Сахалина к роскоши и дорогим автомобилям писали много, теперь его имущество распродают с аукциона, только вот желающих купить пока нет.

Росимуществу пришлось повторно выставить на торги Bentley Mulsanne экс-губернатора Сахалина Хорошавина. В сообщении ведомства говорится, что начальная стоимость автомобиля оставлена на уровне 2 млн 598 тыс. рублей. Его уже было продали, но вот незадача — победитель аукциона, определившийся 12 февраля, отказался его выкупать, а стало быть задаток в размере 259 тыс. 800 рублей, выплаченный победителем, пойдет в пользу федерального бюджета.

Заявки претендентов на покупку будут принимать до 26 апреля, дата аукциона — 7 мая.

Продолжается прием заявок на участие в электронных торгах по продаже автомобиля Bentley Continental GT 2014 года выпуска, который тоже принадлежал Хорошавину. Машину предлагают за 4 млн 416 тыс. 212 рублей, и это с 30-процентной скидкой, которую сделали потому, что до этого желающих приобрести данный лот не нашлось.

Пока неясно, до какой планки Росимущество готово сбавлять цены на эти автомобили, но закрадывается мысль — а может, дело в негативной ауре? То есть те, кто может себе позволить столь дорогие автомобили, просто не хотят связываться с имуществом бывшего губернатора, ведь судьба его незавидна, а вдруг это заразительно?

Напомним, бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин получил 13 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 млн рублей за коррупционные преступления.

Фото: Иван Балов/ТАСС