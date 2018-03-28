Эти машины в огне... В Санкт-Петербурге вспыхнул автоцентр Hyundai

Возгорание произошло в гигантском здании на улице Савушкина, 103, в котором находятся дилерские автоцентры BlueFish и Hyundai Рольф Лахта. На месте работают пожарные расчеты.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 15 часов 22 минуты, возгорание началось в здании автоцентра «Рольф» на улице Савушкина, 103. По предварительным данным, горит склад запчастей, огонь уже распространился на 500 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет, очевидцы утверждают, что из здания успели выйти все сотрудники и клиенты. Сейчас пожарные делают все, чтобы не допустить перекидывания огня на соседние строения.

Горит очень сильно, гигантский столб черного дыма виден и на Васильевском острове, и на Петроградке, и во Всеволожске. К ликвидации пожара от МЧС привлечено 9 единиц техники и 44 человека личного состава.

Пожар в автомобильном салоне стал причиной огромной пробки на Савушкина и прилегающих улицах.

Клиенты публикуют фото, сделанные внутри салона за несколько минут до происшествия. Люди спокойно разглядывают машины и беседуют с консультантами. Что стало причиной пожара, уточняется.

Фото: ВКонтакте, YouTube

Видео: YouTube