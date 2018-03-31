Водителям большегрузов порой приходится работать в экстремальных условиях и иметь крепкие нервы. Иначе как совершить разворот на узкой горной дороге, вывешивая машину над обрывом?

К сожалению, неизвестно, где и когда именно было снято это видео, опубликованное недавно на Ютубе — интернет-пользователи говорят, что опасные маневры происходили в Китае. Также непонятно, что именно заставило водителя автоцистерны совершить разворот в столь узком месте, да еще на краю обрыва. Возможно, дорога впереди оказалась заблокированной камнепадом, а сдавать назад до более широкого и подходящего для разворота места было слишком далеко. Так или иначе, водитель цистерны под присмотром своего коллеги из стоящего рядом самосвала принялся за дело и успешно, в несколько десятков приемов поменял направление движения. В ролике видно, что заднее левое колесо машины в какой-то момент полностью оказалось над обрывом, но благодаря тому, что задняя «тележка» у этого грузовика двухосная, сам он вниз не рухнул.

Если наше предположение относительно заблокированной дороги верно, то вслед за цистерной разворот наверняка пришлось совершить и водителю самосвала. В таком случае надеемся, что у него тоже все получилось!

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Фото, видео: YouTube