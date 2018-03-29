Правительство готовит проект закона, который усилит контроль за соблюдением режима труда и отдыха водителей. Ведь это касается не только безопасности самих шоферов, но и их пассажиров и других участников дорожного движения.
Нередки случаи, когда водители, особенно большегрузов, просто не в состоянии ехать из-за переутомления и буквально засыпают за рулем. Усталость притупляет реакции, не позволяет быстро реагировать на дорожную обстановку.
Закон обязывает юридические лица и индивидуальных предпринимателей соблюдать установленный режим труда и отдыха для водителей. Они должны следить за тем, чтобы сотрудники не перерабатывали, составлять разумные графики. Хотя ответственности за это нарушение для них не предусмотрено, наказывают лишь самих водителей, которые перевозят пассажиров или грузы. Но ведь понятно, что их либо принуждают работать по такому графику, либо создают условия для переработки. Поэтому необходимо внести изменения в КоАП и привлекать к ответу и работодателей — индивидуальных предпринимателей, должностных и юридических лиц. Следует установить штрафы для всех указанных категорий, подчеркнул премьер.
- Еще в августе прошлого года президент поручил правительству подготовить предложения о внедрении антисонных устройств на общественном транспорте. Этой идеей он заинтересовался на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.
- В России даже проводили опрос на тему, случалось ли вам ощущать сонливость за рулем. 32% опрошенных водителей признались, что засыпали во время управления автомобилем, а 3,8% из них просыпались уже от столкновения или в кювете.
- Красноярские пассажиры автобуса очень удивились, когда водитель автобуса и кондуктор поменялись местами, а потом шофер лег подремать. Видимо, уже не было сил терпеть усталость.
Фото: Depositphotos
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