Еще один вечно ломающийся Мерседес. Владелец отсудил за него более 4 млн рублей

У дорогого премиального автомобиля барахлил силовой агрегат. В течение гарантийного срока производитель так и не смог решить проблему.

В ноябре прошлого года «За рулем» рассказывал о судебном разбирательстве вокруг внедорожника Mercedes-Benz ML 350, который экспертиза признала безнадежным, то есть обреченным ломаться вечно. И вот еще один похожий случай.

Как сообщает пресс-служба Московского городского суда, в июне 2014 года житель Москвы приобрел свой Мерседес (модель не называется) за 2 961 360 рублей, на который дилер установил сверх цены охранный комплекс за 60 711 рублей. В процессе эксплуатации владелец столкнулся с существенным недостатком автомобиля: у него то и дело пропадала тяга, что, мягко говоря, небезопасно, особенно во время обгона. В гарантийный период (2 года) авторизированный сервис Mercedes-Benz несколько раз принимал барахлящую машину на ремонт, менял прошивки электронных блоков управления двигателем и коробки передач и уверял, что проблема решена, но на деле провалы в тяге никуда не исчезли, дефект проявлялся вновь и вновь.

В мае 2016 года владелец, понимая, что гарантия скоро закончится и глючный Мерседес станет уже целиком его собственной головной болью, потребовал заменить бракованный автомобиль на новый, получил отказ, после чего подал в суд на автопроизводителя.

Началась длительная и изнурительная судебная тяжба, прошедшая несколько инстанций. Разумеется, была проведена независимая техническая экспертиза, она выдала следующее заключение: установить причину дефекта средствами общей диагностики не представляется возможным, для его обнаружения требуется системная или поэлементная диагностика автомобиля, или же его частичная разборка.

В конце прошлой недели Московский городской суд поставил в этом деле точку и обязал ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» возместить истцу 2 961 360 рублей стоимости автомобиля, 60 711 рублей стоимости охранного комплекса, 18 800 рублей судебных издержек, а также заплатить штраф в размере 1 000 000 рублей за отказ в добровольном порядке урегулировать конфликт с недовольным потребителем. Кроме того, ответчик обязан заплатить 4510 рублей 36 копеек госпошлины в бюджет города Москвы.

В декабре прошлого года в Карелии владелец Лады Весты, которая начала «сыпаться» сразу после покупки, добился через суд замены автомобиля.

Также в декабре справедливости в суде добился покупатель кроссовера Renault Duster: дилер выдал более дешевый автомобиль, чем тот, что был указан в договоре.

Фото: Daimler