Полиция не нужна. Владелец сам нашел свою машину, но ее уже успели перепродать

Kia Sportage 2017 года выпуска угнали ночью 29 марта от дома на Витебском проспекте в Санкт-Петербурге. Поиском машины владелец занялся самостоятельно, прочесывая дворы и промзоны.

Машину угнали рано утром, как пишет владелец в соцсети ВКонтакте: «В два часа ночи еще была, а утром — увы и ах». После этого он с друзьями стал разыскивать пропажу, катаясь по дворам и промзонам, и на платной парковке на Советском проспекте, 32 обнаружил, правда, уже с другими номерами. Каким образом владелец узнал свой автомобиль, он не объясняет, но, видимо, приметы были. Появился автомобиль на стоянке 30-го вечером, и оказалось, что он уже продан. Охранник попросил у водителя свидетельство о регистрации транспортного средства, но тот сказал, что забыл в машине, так и было записано с его слов. Скорее всего, поддельные документы просто еще не успели изготовить.

Как пишет настоящий владелец угнанного автомобиля, удалось раздобыть телефон человека, поставившего кроссовер на стоянку, дальше этим делом занялась полиция, криминалисты уже сняли отпечатки пальцев с автомобиля.

Владелец уверен, что покупатели знали, что приобрели краденую машину, и она должна была на следующий день уехать со стоянки.

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Фото: ВКонтакте