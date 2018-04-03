Он вернулся: Lexus IS снова в России. Объясняем почему

Японская компания возобновила на нашем рынке продажи своего небольшого седана, исчезнувшего из дилерских салонов два года назад.

Lexus IS

Появление седана в гамме связано с тем, что в Lexus вдруг обнаружили, что их линейка в России состоит практически из одних кроссоверов. Продажи седана GS уже прекращены (осталась только «заряженная» версия GS F), вскоре предстоит смена поколений седана ES, соответственно, и его поставки на некоторое время прекратятся. Остается только представительский LS. Так что, IS должен на некоторое время восстановить некую сбалансированность модельного ряда компании.

Lexus IS

Правда, если два года назад россиянам предлагали Lexus IS аж с тремя вариантами силовых установок (включая гибридную), то теперь выбирать не с чего: седан представлен на нашем рынке в версии IS 300 с безальтернативным сочетанием 2-литрового 245-сильного двигателя, 8-ступенчатого автомата и заднего привода. Комплектаций тоже поубавилось, теперь их всего четыре: Comfort, Executive, Executive 2 и F Sport Executive.

В базовой комплектации (2 299 000 руб.) автомобиль имеет комбинированную отделку салона, светодиодные фары, климат-контроль, водительское сиденье с механическими регулировками в шести направлениях, мультимедийную систему с 10,3-дюймовым экраном и навигацией, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой.

Lexus IS

Комплектации Executive и Executive 2 отличают лишь декоративными вставками и дополнительно к Comfort получили полностью кожаную обивку сидений, круиз-контроль, 2-зонный климат-контроль, парктроники и датчик дождя. Обе версии стоят одинаково — 2 609 000 руб.

Наконец, топовая версия F Sport Executive (2 959 000 руб.) отличается иными бамперами, радиаторной решеткой в стиле F-Sport и, естественно, соответствующими шильдиками. В салоне установлены иные передние сидения с развитой боковой поддержкой, в оснащение входит дорогая аудиосистема Mark Levinson с 15 динамиками и 18-дюймовые легкосплавные колеса.

Lexus IS

Традиционно Lexus IS дешевле своих европейских конкурентов, BMW 3-й серии, Mercedes-Benz C-класса и Jaguar XE. Правда, европейцы предлагают и широкий выбор силовых агрегатов, да и с комплектациями и опциями дело обстоит иначе.

У Lexus недавно появился еще один кроссовер — в Женеве был показан субкомпактный UX.

А через несколько лет марка заменит внедорожник LX большим кроссовером. О том, как он будет выглядеть дает представление концепт LF-1 Limitless.

Фото: Lexus