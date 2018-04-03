Роспатент отказал Mercedes-Benz в защите. Про его модели мало писали в интернете

Палата по патентным спорам отказала концерну Daimler AG в правовой охране индексов целого ряда моделей. При этом обе стороны использовали в споре распечатки с автомобильных сайтов и Википедии.

Решение Палаты коснулось сразу нескольких индексов, правда, обоснования в решениях приводятся разные. Так, внедорожнику G500 отказали в исключительности, потому что в ведомстве заявили, что в сети интернет слишком мало публикаций с указанием индекса этой модели, а согласно базе Росстандарта такой индекс еще используется и Scania, у которой в гамме есть грузовик G500.

Моделям B140, C250e, S350e и E400e отказали в регистрации товарного знака на основании того, что данные обозначения представляют собой «сочетание латинских букв и цифр, лишенных словесного характера и оригинального графического исполнения».

Седану S450 отказали в регистрации, так как специалисты Роспатента не обнаружили такой модификации на сайте Википедии (зато нашли S450 4MATIC и S450 lang 4MATIC), а также потому, что предоставленные компанией распечатки с автомобильных сайтов не содержат даты публикации. В самой компании подавали заявку в декабре 2015 года, а в одном из приложений нашлась распечатка с YouTube с датой публикации 5 августа 2017 года.

Окончательно отказано и в регистрации индекса Е220. В обосновании своей позиции Палата вновь заявила о том, что написание индекса стандартным шрифтом без какой-либо графической проработки для индивидуализации служит препятствием для регистрации индекса. Кроме того, в Роспатенте обнаружили еще и BMW 220, то есть об уникальности цифр в индексе говорить нельзя.

В самом концерне Daimler при подаче возражения утверждали, что с 2015 года используют упрощенную систему обозначений и дополнительных спецификаций, которая, как и ранее, строится вокруг пяти основных модельных рядов — А, В, С, Ε и S, при этом некоторые типы двигателей получили дополнительные буквенные коды. Кроме того, в повседневном общении потребители продукции и специалисты используют «краткие и хорошо запоминающиеся буквенно-цифровые обозначения марок автомобилей Mercedes-Benz». Концерн предоставил и документы о регистрации этих товарных знаков в большинстве европейских стран.

Новое поколение Mercedes-Benz G500 было представлено в январе на автосалоне в Детройте.

Возможно, Роспатент пересмотрит свое решение после того, как производство некоторых моделей Mercedes-Benz локализуют на заводе в Солнечногорском районе.

Фото: Daimler