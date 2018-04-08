Поезд превратил машину в груду металлолома. Паркуйтесь аккуратнее, что ли

Конечно же, в этом случае виноват сам нерадивый водитель, а грузовик жалко, пострадал ни за что!

Дело происходит, судя по номерным знакам, во Вьетнаме. Водитель грузовичка припарковал его слишком близко к железнодорожному полотну, вероятно, чтобы отойти на несколько минут по неотложным делам. На его беду как раз в это время проезжал товарный состав. Он стал задевать автомобиль, и от него один за другим начали отлетать куски кузова. На шум выбежал водитель, но сделать уже ничего не смог, ему оставалось только наблюдать, как его транспортное средство превращается в груду металлолома...

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Фото, видео: YouTube