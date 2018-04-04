Муж пьяной автоледи разнес машину ГИБДД слесарным ключом

Инцидент произошел ночью 24 февраля в городе Реж Свердловской области. Возбуждено уголовное дело.

До 5 лет тюрьмы грозит ранее судимому 40-летнему жителю Екатеринбурга в связи с уголовным делом, возбужденным по части 1 статьи 318 УК РФ «Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Ночью 24 февраля сотрудники ГИБДД ОМВД РФ по Режевскому району остановили автомобиль, которым управляла пьяная женщина. Также в машине находился ее нетрезвый супруг, который попытался воспрепятствовать составлению административных материалов, достал из багажника металлический сантехнический ключ и стал наносить им удары по стеклам патрульного автомобиля. Полицейские потребовали прекратить хулиганить, но он этого не сделал, а стал угрожать полицейским и даже попытался ударить их инструментом. Стражам порядка ничего не оставалось, как скрутить и задержать буйного «сантехника».

Расследование по этому делу идет полным ходом, сообщила сегодня пресс-служба Следственного управления СК РФ по Свердловской области.

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