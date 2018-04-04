Было подсчитано, сколько автосервисов приходится на 10 тыс. машин в городах с населением более 1 млн жителей. На основании этого сделан вывод о доступности данной услуги для местных жителей.

Выяснилось, что в таких городах, как Пермь, Новосибирск, Челябинск, Красноярск и Омск, удобнее всего обслуживать свои автомобили — здесь больше всего сервисов. Исследование провели справочный сервис 2ГИС и аналитическое агентство «Автостат». 2ГИС располагает информацией об организациях в городах, а «Автостат» знает, сколько там легковых автомобилей было зарегистрировано на 1 января 2018 года.

Во внимание брали четыре вида сервисов, без которых автовладельцам не обойтись: СТО, заправки, шиномонтажные мастерские и мойки. По каждому виду составили рейтинг городов. Чем больше мест на 10 тыс. машин, тем выше позиция города — у автовладельцев шире выбор мест, где обслужить автомобиль.

Получилось, что проще всего обслуживать автомобиль в Перми, Новосибирске, Челябинске, Красноярске и Омске. Меньше всего баллов набрали Санкт-Петербург и Москва, здесь сервисов немало, но и автопарки гигантские. В итоге в столицах на каждые 10 тыс. легковых автомобилей получается меньше сервисов, чем в других городах.

В Перми на 10 тыс. машин приходятся 23 шиномонтажа, 6 заправок, 24 СТО и 10 автомоек — это самая высокая концентрация сервисов среди городов-миллионников. Таким образом, первое место в рейтинге заняла Пермь. Второе и третье места поделили Новосибирск и Челябинск. Так, в Новосибирске на 10 тыс. автомобилей приходится 16 шиномонтажей, 7 АЗС, 20 СТО и 11 автомоек. В Челябинске сервисы распределились немного иначе: 20 шиномонтажей, 5 заправок, 32 СТО и 9 моек на 10 тыс. машин. Четвертое место занял Красноярск. Здесь на каждые 10 тыс. автомобилей приходится 19 шиномонтажей, 6 заправок, 27 СТО и 8 автомоек. Омск оказался на пятом месте (15 шиномонтажей, 5 заправок, 22 СТО, 9 автомоек).

Санкт-Петербург и Москва заняли лишь 14-е и 15-е места. В Северной столице на каждые 10 тыс. машин приходится 11 шиномонтажей, 3 АЗС, 11 СТО и 6 автомоек, а в Москве — 9 шиномонтажей, 2 заправки, 8 СТО и 5 автомоек на 10 тыс. машин. То есть это тот редкий случай, когда столица заняла последнее место в рейтинге.

Количество сервисов на 10 тыс. легковых автомобилей

№ Город Количество сервисов на 10 тыс. легковых автомобилей, шт. Шиномонтаж АЗС СТО Автомойки 1 Пермь 23 6 24 10 2–3 Новосибирск 16 7 20 11 2–3 Челябинск 20 5 32 9 4 Красноярск 19 6 27 8 5 Омск 15 5 22 9 6 Екатеринбург 16 4 19 10 7 Нижний Новгород 17 3 17 9 8 Казань 12 5 15 6 9 Волгоград 10 6 12 6 10 Самара 12 4 12 7 11 Уфа 14 4 15 6 12 Воронеж 10 5 12 7 13 Ростов-на-Дону 10 4 12 7 14 Санкт-Петербург 11 3 11 6 15 Москва 9 2 8 5

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