Выяснилось, что в таких городах, как Пермь, Новосибирск, Челябинск, Красноярск и Омск, удобнее всего обслуживать свои автомобили — здесь больше всего сервисов. Исследование провели справочный сервис 2ГИС и аналитическое агентство «Автостат». 2ГИС располагает информацией об организациях в городах, а «Автостат» знает, сколько там легковых автомобилей было зарегистрировано на 1 января 2018 года.
Во внимание брали четыре вида сервисов, без которых автовладельцам не обойтись: СТО, заправки, шиномонтажные мастерские и мойки. По каждому виду составили рейтинг городов. Чем больше мест на 10 тыс. машин, тем выше позиция города — у автовладельцев шире выбор мест, где обслужить автомобиль.
Получилось, что проще всего обслуживать автомобиль в Перми, Новосибирске, Челябинске, Красноярске и Омске. Меньше всего баллов набрали Санкт-Петербург и Москва, здесь сервисов немало, но и автопарки гигантские. В итоге в столицах на каждые 10 тыс. легковых автомобилей получается меньше сервисов, чем в других городах.
В Перми на 10 тыс. машин приходятся 23 шиномонтажа, 6 заправок, 24 СТО и 10 автомоек — это самая высокая концентрация сервисов среди городов-миллионников. Таким образом, первое место в рейтинге заняла Пермь. Второе и третье места поделили Новосибирск и Челябинск. Так, в Новосибирске на 10 тыс. автомобилей приходится 16 шиномонтажей, 7 АЗС, 20 СТО и 11 автомоек. В Челябинске сервисы распределились немного иначе: 20 шиномонтажей, 5 заправок, 32 СТО и 9 моек на 10 тыс. машин. Четвертое место занял Красноярск. Здесь на каждые 10 тыс. автомобилей приходится 19 шиномонтажей, 6 заправок, 27 СТО и 8 автомоек. Омск оказался на пятом месте (15 шиномонтажей, 5 заправок, 22 СТО, 9 автомоек).
Санкт-Петербург и Москва заняли лишь 14-е и 15-е места. В Северной столице на каждые 10 тыс. машин приходится 11 шиномонтажей, 3 АЗС, 11 СТО и 6 автомоек, а в Москве — 9 шиномонтажей, 2 заправки, 8 СТО и 5 автомоек на 10 тыс. машин. То есть это тот редкий случай, когда столица заняла последнее место в рейтинге.
- В рейтинге автомобилей с пробегом среди отечественных машин победила Lada Samara, среди иномарок — Ford Focus.
- В прошлом году Москва на новые легковые автомобили потратила 389,5 млрд рублей, Подмосковье — 173,6 млрд, а Санкт-Петербург — 158 млрд рублей.
Количество сервисов на 10 тыс. легковых автомобилей
|
№
|
Город
|
Количество сервисов на 10 тыс. легковых автомобилей, шт.
|
Шиномонтаж
|
АЗС
|
СТО
|
Автомойки
|
1
|
Пермь
|
23
|
6
|
24
|
10
|
2–3
|
Новосибирск
|
16
|
7
|
20
|
11
|
2–3
|
Челябинск
|
20
|
5
|
32
|
9
|
4
|
Красноярск
|
19
|
6
|
27
|
8
|
5
|
Омск
|
15
|
5
|
22
|
9
|
6
|
Екатеринбург
|
16
|
4
|
19
|
10
|
7
|
Нижний Новгород
|
17
|
3
|
17
|
9
|
8
|
Казань
|
12
|
5
|
15
|
6
|
9
|
Волгоград
|
10
|
6
|
12
|
6
|
10
|
Самара
|
12
|
4
|
12
|
7
|
11
|
Уфа
|
14
|
4
|
15
|
6
|
12
|
Воронеж
|
10
|
5
|
12
|
7
|
13
|
Ростов-на-Дону
|
10
|
4
|
12
|
7
|
14
|
Санкт-Петербург
|
11
|
3
|
11
|
6
|
15
|
Москва
|
9
|
2
|
8
|
5
Фото: Depositphotos
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