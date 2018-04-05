В Саратовской области легковушка столкнулась с фурой. Есть жертвы

Произошло это на 709-м км а/д Курск — Саратов.

ДТП произошло в среду в 23.40 (22.40 мск) в Саратовском районе Саратовской области на 709-м километре трассы Курск — Саратов. 34-летний водитель ВАЗ-21104 не справился с управлением и столкнулся с фурой Volvo с полуприцепом под управлением водителя 1978 года рождения. В результате аварии водитель отечественного автомобиля и его пассажиры 26 и 25 лет скончались на месте, еще двое пассажиров ВАЗа, молодые люди 24 лет, были госпитализированы.

ГИБДД проводит проверку обстоятельств данного происшествия.

Фото: Depositphotos

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