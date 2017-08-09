За торговлю водительскими правами гаишник сел на 2,5 года

Инспектор регистрационно-экзаменационной группы межрайонного отдела ГИБДД «Мурашинский» Кировской области выдавал за взятки начинающим водителям «корочки» без фактической сдачи экзаменов. Заработал на этом он не так уж много.

В должности экзаменатора нечистый на руку полицейский работал с октября 2015 года и в сентябре 2016-го совершил свое первое коррупционное преступление: за 15 тысяч рублей изготовил ленивому гражданину водительские права без надлежащей проверки его знаний. Всего следователи установили причастность инспектора к четырем преступным эпизодам: за выданные в обход экзаменов водительские удостоверения он получил в сумме 50 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кировской области, на этой неделе суд признал полицейского виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом за совершение незаконных действий», частью 1 статьи 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество» и частью 1 статьи 292 УК РФ «Служебный подлог». Подсудимому назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы. Ему также запрещено в течение трех лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

В конце марта Белгородский областной суд приговорил к 4,5 годам тюрьмы бывшего сотрудника ГИБДД Алексеевского района за вымогательство взятки у пьяного водителя.

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