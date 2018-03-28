Гаишник хотел за взятку починить машину. Осужден на 4,5 года

Белгородский областной суд признал виновным бывшего сотрудника ГИБДД Алексеевского района в вымогательстве взятки у пьяного водителя.

В суде доказано, что ночью 29 марта 2017 года инспектор ДПС Веретенников Е. во время дежурства на улице Маяковского города Алексеевка остановил автомобиль, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения. Вместо того чтобы оформить нарушителя по всем правилам, Веретенников предложил ему за 15 тысяч рублей не составлять протокол. Для конспирации полицейский попросил передать означенную сумму в магазин в счет оплаты ремонта служебного автомобиля, однако о коррупционном преступлении все же стало известно сотрудникам Управления собственной безопасности МВД.

Веретенникова уволили со службы и возбудили в отношении него уголовное дело по пункту «б» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом, совершенное с ее вымогательством». Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Белгородской области, на этой неделе суд признал Веретенникова виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Подсудимый был взят под стражу в зале суда.

На прошлой неделе иркутский гаишник за взятку в 15 тысяч отделался сравнительно легким наказанием — увольнением, лишением звания и штрафом в размере 720 тысяч рублей.

В феврале другой белгородский гаишник за вымогательство взятки у попавшего в ДТП водителя был осужден на 5 лет колонии строгого режима.

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Фото: Станислав Красильников/ТАСС