Водитель так спешил за новыми правами, что лишился «старых»

За множественные нарушения правил дорожного движения мужчину лишили прав категории B, а спешил он на своем личном автомобиле в автошколу, где собирался получить права категории С. Но теперь ему некоторое время вообще придется ходить пешком.

Хотя произошло это в Польше, но картинка очень узнаваемая и подтверждает стереотип, который сложился в отношении владельцев автомобилей BMW.

21-летнего молодого человека задержал полицейский патруль в Домоставе. Водитель «летел» по обычной дороге со скоростью 160 км/ч, заставляя уворачиваться другие транспортные средства, да еще неоднократно пересекал двойную сплошную и игнорировал красный. Его агрессивная езда привлекла внимание полицейских, и патрульная машина начала преследование. «Гонщика» это только подзадорило, и он, вместо того чтобы остановиться, прибавил газу. Удалось его задержать только через 6 км. Полицейским он объяснил причину своей торопливости — оказывается, парень опаздывал на сдачу экзамена на права категории C! Однако для стражей порядка это не стало смягчающим аргументом, скорее наоборот. Когда стали подсчитывать его штрафные очки, то оказалось, что насобирал он их аж 31 при 24 допустимых в год! Это означает, что ждет его не только экзамен на категорию C, но и помимо штрафов лишение прав, а в дальнейшем и пересдача на права категории B.

В Польше многие нарушения правил дорожного движения караются не только штрафами, но и баллами (так называемыми пунктами). После превышения допустимого предела водителя направляют на переэкзаменовку по теории вождения, а права изымают. Допустимая скорость движения легковых автомобилей в Польше в населенных пунктах составляет 50 км/ч — с 5 до 23 часов и 60 км/ч с 23 до 5. На загородных трассах разрешается ездить 90 км/ч, там, где есть разделительная полоса — 100 км/ч, на скоростных двухполосных дорогах, отмеченных специальным знаком — 120 км/ч и на скоростных автомагистралях — 140 км/ч.