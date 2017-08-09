За машиной пришли приставы? Завернись в полиэтилен и не отдавай!

Замерзшая женщина забаррикадировалась в машине и просидела в ней 16 часов, укутавшись полиэтиленом, чтобы не отдавать ее судебным приставам.

Пермские приставы-исполнители, проводившие рейд по неплательщикам, столкнулись с неожиданным сопротивлением женщины, задолжавшей за коммунальные услуги 50 тыс. рублей. В 11 часов утра приставы подошли к дому должницы, чтобы арестовать ее автомобиль Honda Stream 2001 года выпуска. Женщина под предлогом, что ей нужно забрать из него вещи, заскочила в машину, заперлась изнутри и наотрез отказывалась выходить. По закону эвакуировать транспортное средство, если внутри человек, нельзя, поэтому приставы заняли выжидательную позицию, надеясь, что ей надоест и она все же выйдет. Та пыталась завести машину, но на ее беду сел аккумулятор.

Между тем упертая дама стала замерзать. Ничего, кроме рулона целлофана, в салоне не нашлось, поэтому она завернулась в него и продолжила ждать. А ждала она окончания рабочего дня приставов, надеясь, что после часа N их рвение иссякнет. Но приставы тоже пошли на принцип — написали докладную начальству с просьбой разрешить им продлить операцию. Осложнялось все еще тем, что вокруг автомобиля слонялся сын задержанной, пытаясь передать ей еду и теплые вещи, и задачей приставов было этого не допустить. Он неоднократно вызывал на место полицию, но та, узнав, в чем дело, разворачивалась и уезжала. В 11 часов вечера подоспело подкрепление в составе мужа женщины и двух его приятелей, утверждавших, что она одолжила у них крупную сумму, а автомобиль служит залогом. Но приставы не сдавались. В конце концов сдался муж, который махнул ей, чтобы она выходила, после чего женщина мигом выскочила. К тому времени было уже три часа ночи, сообщает «Комсомольская правда».

Приставы опечатали машину, погрузили ее на эвакуатор и отправили на спецстоянку. Между тем, если бы должница обратилась в суд за предоставлением ей отсрочки либо рассрочки исполнения судебного решения, имущество оставили бы ей на ответственное хранение. Теперь же сумма долга еще и увеличилась: пока она сидела в машине, против нее составили несколько протоколов о воспрепятствовании работе приставов. Уже не говоря о том, что столь долгое нахождение в холодном автомобиле наверняка скажется на ее здоровье.

Похожая история произошла в Челябинске, там в машине забаррикадировались мать и сын. Но им все же удалось убедить приставов не увозить автомобиль.



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